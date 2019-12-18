Экономика
ГЛАС.RUВ России могут заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений
Представители Центрального банка намерены заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений россиян со следующего года. Зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что мораторий может быть введен на три ближайшие года.
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с чего всё началось
Досрочные переводы могут заморозить в следующем году Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».Коммерсантъвчера в 18:18
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