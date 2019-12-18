Досрочные переводы могут заморозить в следующем году Центробанк хочет ввести заморозку досрочных переводов пенсионных накоплений граждан уже со следующего года. Технически это сделать можно, внеся поправки в закон «О негосударственных пенсионных фондах».

с чего всё началось

Представители Центрального банка намерены заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений россиян со следующего года. Зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что мораторий может быть введен на три ближайшие года.

В России могут заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

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