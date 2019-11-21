Экономика
Вести.RuВ России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года
Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.
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с чего всё началось
По словам представителя Виталия Мутко, корректировку обсуждали на заседании последнего проектного комитета по нацпроекту, но «конкретное решение пока не сформулировано». На объем жилищного строительства на уровне 75,7 млн кв. м отрасли удалось выйти в 2018 году.Коммерсантъвчера в 17:44
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