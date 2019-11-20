Экономика

Вести.RuВести.RuВ России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года

Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.
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с чего всё началось

Застройщики расселяют нацпроект

По словам представителя Виталия Мутко, корректировку обсуждали на заседании последнего проектного комитета по нацпроекту, но «конкретное решение пока не сформулировано». На объем жилищного строительства на уровне 75,7 млн кв. м отрасли удалось выйти в 2018 году.
Коммерсантъ19 ноября в 17:44

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Застройщики расселяют нацпроект

Коммерсантъ19 ноября в 17:44

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский государственный деятель, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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