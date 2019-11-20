По словам представителя Виталия Мутко, корректировку обсуждали на заседании последнего проектного комитета по нацпроекту, но «конкретное решение пока не сформулировано». На объем жилищного строительства на уровне 75,7 млн кв. м отрасли удалось выйти в 2018 году.

с чего всё началось

Вице-премьер Виталий Мутко предлагает заморозить на три года требования к объемам жилищного строительства в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на уровне 75,7 млн кв м. По итогам прошлого года в России было построено 75,7 млн кв м жилья.

В России могут заморозить показатели нацпроекта по жилью на три года

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