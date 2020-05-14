В Совфеде призвали не повышать тарифы на газ и электроэнергию в 2020 году. Письмо с такой просьбой направлено и.о. премьер-министра Андрею Белоусову. Инициативу поддержали в Госдуме.

с чего всё началось

В этом году тарифы на газ и электричество в России предложили заморозит. С соответствующим предложением член комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Леонов обратился к исполняющему обязанности главы правительства Андрею Белоусову.

В России могут заморозить тарифы на газ и электричество для населения

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