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REGNUM
REGNUM

В России могут запретить фотографировать книги до покупки

Москва, 2 сентября 2020, 08:49 — REGNUM Минпромторг России предлагает запретить копировать и фотографировать печатные издания и книги в магазинах до их покупки.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Минпромторг предложил отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах

Lenta.ru01:33
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
Московский Комсомолец

Ликвидация книги жалоб и запрет на фото: в магазинах введут новые правила

Московский Комсомолец21:14
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
Профиль

В магазинах появятся новые правила

Профиль20:49
Коммерсантъ

Минпромторг предложил не требовать от магазинов книги жалоб и предложений

Коммерсантъ23:15
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфакс19:38
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Украина накопила рекордные объемы газа

Украина накопила рекордные объемы газа в подземных хранилищах, более 24 миллиардов кубометров, этот объем в 2020 году может увеличиться до 28 миллиардов кубометров, заявил во вторник глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.
РИА Новостивчера в 12:17
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В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России, в случае если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском17:46
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