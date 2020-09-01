Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
Планетологи, работающие с марсианской станцией InSight, опубликовали результаты наблюдений научными инструментами станции за затмениями Солнца Фобосом и Деймосом, которые можно наблюдать с поверхности Красной планеты.
В Южно-Сахалинске в музейно-мемориальном комплексе "Победа" состоялась презентация двухтомника руководителя научного отдела этого музея, известного сахалинского историка и краеведа Игоря Самарина "История острова Матуа".