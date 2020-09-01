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Газета.Ru
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг России предлагает запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг в магазинах до их приобретения.В источнике
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Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36
ТАСС

Минпромторг предлагает лишить регионы полномочий запрещать оборот продуктов

ТАССвчера в 16:50
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«Локомотив» отказал Глушакову в контракте

Московский "Локомотив" не стал рассматривать кандидатуру 33-летнего полузащитника Дениса Глушакова в качестве варианта для заключения контракта, пишет Telegram-канал "Мутко против".
SM Newsвчера в 09:57

Маск назвал самый трудный аспект в колонизации Марса

Американский бизнесмен Илон Маск считает, что полет человека на Марс не является главной проблемой, по его мнению, гораздо сложнее построить на поверхности планеты базу для постоянного проживания людей.
Инфоросвчера в 11:42

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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Сейсмограф станции InSight почувствовал затмения Солнца Фобосом

Планетологи, работающие с марсианской станцией InSight, опубликовали результаты наблюдений научными инструментами станции за затмениями Солнца Фобосом и Деймосом, которые можно наблюдать с поверхности Красной планеты.
N+1вчера в 12:18

В Южно-Сахалинске презентовали двухтомник Игоря Самарина «История острова Матуа»

В Южно-Сахалинске в музейно-мемориальном комплексе "Победа" состоялась презентация двухтомника руководителя научного отдела этого музея, известного сахалинского историка и краеведа Игоря Самарина "История острова Матуа".
Сахалин.Инфо18:54