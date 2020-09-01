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Газета.Ru
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг России предлагает запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг в магазинах до их приобретения.В источнике
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Коммерсантъ

Минпромторг предложил не требовать от магазинов книги жалоб и предложений

Коммерсантъ23:15
ИА Красная Весна

Правительство РФ предложило запретить фотографировать книги в магазинах

ИА Красная Весна22:06
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36
Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
Профиль

В магазинах появятся новые правила

Профиль20:49
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
Московский Комсомолец

Ликвидация книги жалоб и запрет на фото: в магазинах введут новые правила

Московский Комсомолец21:14

В России предложили отменить имущественный налог для ряда семей

Член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась в правительство с предложением отменить имущественный налог для многодетных семей до достижения 18 лет самым младшим ребёнком.
RT на русском23:00

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известиявчера в 01:55
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Премьер Польши обвинил СССР и Германию в начале Второй мировой войны

По мнению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, ответственность за начало Второй мировой войны лежит как на гитлеровской Германии, так и на Советском Союзе под руководством Иосифа Сталина.
News.ruвчера в 03:13
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Оппозиция Белоруссии объявила о создании партии

Одна из руководителей Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и члены штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико объявили о создании политической партии «Вместе».
Lenta.ru31 августа в 16:02
1K

В Приморском крае отдыхающих призвали покинуть побережье из-за урагана

В Приморском крае спасатели призвали отдыхающих срочно покинуть побережье из-за надвигающегося урагана, вызванного прохождением тайфуна «Майсак», сообщается на сайте ГКУ Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС.
Известия22:54

Белорусы Крыма отреагировали на заявление Тихановской о полуострове

Глава крымской региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец прокомментировал слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о статусе Крыма.
Известия21:05
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Apple анонсирует новое устройство вместе с iPhone 12

Стоит напомнить, что изначально устройство должно было быть анонсировано вместе с iPhone SE второго поколения в начале этого года, прежде чем скрытые проблемы вынудили Apple перенести дату выпуска на несколько месяцев.
МИТвчера в 07:14