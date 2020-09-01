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Газета.Ru
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг России предлагает запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг в магазинах до их приобретения.В источнике
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Профиль

В магазинах появятся новые правила

Профиль20:49
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ruвчера в 09:28
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Фондовые биржи США в основном снижаются в рамках коррекции

Основные фондовые рынки США в основном опускаются по своим индексам в понедельник после трех торговых сессий роста, проходивших на оптимизме вокруг восстановления и дальнейшего развития экономики, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ31 августа в 10:02
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Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth

Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
ПРАЙМ19:01
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Apple выпустила новые версии iOS 13.7 и iPadOS 13.7

Согласно примечаниям к выпуску стало известно, что iOS 13.7 предоставляет пользователям совершенно новые стикеры Memoji и возможность совместного использования папок iCloud Drive из приложения Files.
МИТвчера в 14:00