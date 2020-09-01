Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
Основные фондовые рынки США в основном опускаются по своим индексам в понедельник после трех торговых сессий роста, проходивших на оптимизме вокруг восстановления и дальнейшего развития экономики, свидетельствуют данные торгов.
Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.