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Газета.Ru
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг России предлагает запретить копирование и фотографирование печатных изданий и книг в магазинах до их приобретения.В источнике
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Комсомольская правда

Минпромторг предложил запретить фотографировать книги в магазинах

Комсомольская правда20:58
Коммерсантъ

Минпромторг предложил не требовать от магазинов книги жалоб и предложений

Коммерсантъ23:15
Московский Комсомолец

Ликвидация книги жалоб и запрет на фото: в магазинах введут новые правила

Московский Комсомолец21:14
Lenta.ru

В России задумали запретить фотографировать книги в магазинах

Lenta.ru00:52
Профиль

В магазинах появятся новые правила

Профиль20:49
ТАСС

Минпромторг предлагает отменить требование о наличии книги жалоб в магазинах

ТАСС20:17
Газета.Ru

В России могут запретить фотографировать книги в магазинах

Газета.Ru18:36

В Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований

Полицейские и следователи в Томской области задержали подозреваемого в серии изнасилований женщин на протяжении 12 лет в Томске и Томском районе, мужчина арестован, сообщают управления СК РФ по региону и УМВД.
РИА Новости00:44
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В Приморье из-за тайфуна попросили всех покинуть побережье

Срочно покинуть морское побережье просят всех отдыхающих из-за надвигающегося на Приморский край урагана, вызванного прохождением тайфуна "Майсак", сообщается на сайте регионального учреждения по делам ГО и ЧС.
Российская газета23:23
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Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» начал вещание в России

Эксклюзивная «Золотая коллекция» позволит передать следующим поколениям нашу культуру, собрать воедино все лучшее, что создано и создается в нашем кино, заявил глава Совета директоров компании «Цифровое Телевидение» Антон Златопольский.
RuNews24.ruвчера в 09:28
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