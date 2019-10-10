Экономика
ГЛАС.RUВ России могут запретить «грязное» пальмовое масло
Пальмовое масло попадает в Россию, далее проходит переработку в маргарин и жиры, которые активно используют в пищевой промышленности. Если новые ограничения будут приняты, это будет способствовать созданию коллапса на внутреннем рынке страны.
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с чего всё началось
Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла. Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение.РБК00:00
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