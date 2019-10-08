Общество
REGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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РИА Новости 06:09
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В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
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Российский истребитель вызвал фурор на индийском параде
Судя по восторженным словам местных СМИ, занятых освещением процесса подготовки и репетиции летчиками выступления для парада, местные мастера пилотирования покажут максимум, на что они способны — в том числе и продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, которые будут выполнены на многоцелевом истребителе Су-30МКИ, спроектированном в России.
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Происшествия
Басманный суд продлил домашний арест Майкла Калви
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Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия
Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
Коммерсантъ 06 октября в 00:31
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
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Газета.Ru вчера в 14:15
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Известия 06 октября в 16:00
Общество
Нижегородский поселок может стать самым смешным в России
Нижегородский поселок может стать самым смешным в России.
Newsroom24 05:35
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С августа 2018 по сентябрь 2019 года средняя стоимость новостроек в российских городах увеличилась на 11,9% — до 72,8 тыс. рублей за 1 кв. м. Об этом «Известиям» сообщили в аналитическом центре «Авито Недвижимость».
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Коммерсантъ 02:35
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Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
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Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
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