Общество

REGNUMREGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
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с чего всё началось

В России может исчезнуть крафтовое пиво

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.
RT на русскомвчера в 23:12

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Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива

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Московский Комсомолецвчера в 23:34

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РИА Новости01:54

В России может исчезнуть крафтовое пиво

RT на русскомвчера в 23:12
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Происшествия

Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО

Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
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Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия

В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»

Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
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Lenta.ru 02:20
Происшествия

СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.
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Экономика

Авиакомпании просят 30 млрд рублей для сдерживания цен на билеты

Российские авиакомпании просят кабмин выделить из бюджета 8-9 млрд рублей в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты.
ПРАЙМ вчера в 01:13
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Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве

Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.
Телеканал 360° вчера в 17:16
Гаджеты

Sony дала Android-смартфонам доступ к запуску игр с PS4

В Google Play приложение PS4 Remote Play пока не обновили, но это должно произойти в ближайшее время.
Astera вчера в 12:03
Общество

Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака

Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика

На губернаторов примеряют отставки

Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Экономика

Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес

Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Космос

Спутник «Глонасс-М» №736 временно вывели из группировки

В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.
ТАСС вчера в 22:22
Политика

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
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Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
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Политика

Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР

Газета.Ru 03:46
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Барселона — Севилья 4:0

Sports.ru 05 октября в 14:33
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Трамп рассказал о разработке новых вооружений

В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика

«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина

Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
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Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России

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Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу

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Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа

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Общество

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Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
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Общество

Полиция Москвы решила отсудить у оппозиции 18 млн рублей

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Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

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Происшествия

Самолет-амфибия совершил жесткую посадку под Магаданом

Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.
Известия 03:33
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Сотни преподавателей выступили против переезда СПбГУ за город

Эксперты и универсанты оценивают изменения скорее отрицательно Более 800 преподавателей, выпускников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета в открытом письме выразили недовольство по вопросу переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 10:59
Экономика

Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года

Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
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Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком

Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Политика

В МИД Украины рассказали о сценариях развития ситуации в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, причем один из них подразумевает отказ Киева от контроля над регионом.
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Происшествия

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП с бензовозом

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