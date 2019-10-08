Общество
REGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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Происшествия
Экс-глава рудника «Мир» найден мертвым в якутском СИЗО
Бывший начальник подземного рудника "Мир" (принадлежит АК "АЛРОСА") Алексей Бурксер найден мертвым в следственном изоляторе Якутска.
Российская газета 02:44
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия
В Москве полиция сорвала открытие выставки «Осень пахана»
Как рассказал Медиазоне художник и организатор выставки Вероника Полонская, с самого утра в галерею DorDor на Ходынской улице пришли сотрудники управы, затем приехали пожарная инспекция и представитель Роспотребнадзора.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Шоу-бизнес
Заворотнюк выписали из больницы
Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из больницы в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 02:20
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Дмитрия Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери, сообщил подмосковный главк Следственного комитета.
РИА Новости 03:22
Экономика
Авиакомпании просят 30 млрд рублей для сдерживания цен на билеты
Российские авиакомпании просят кабмин выделить из бюджета 8-9 млрд рублей в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты.
ПРАЙМ вчера в 01:13
Политика
Экс-депутат Рады Пашинский арестован в Киеве
Согласно материалам дела, в декабре 2016 года украинский депутат Пашинский сообщил о нападении на него и его жену.
Телеканал 360° вчера в 17:16
Гаджеты
Sony дала Android-смартфонам доступ к запуску игр с PS4
В Google Play приложение PS4 Remote Play пока не обновили, но это должно произойти в ближайшее время.
Astera вчера в 12:03
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
На губернаторов примеряют отставки
Среди возможных кандидатов на отставку называют также Владимира Илюхина (Камчатский край), Михаила Игнатьева (Республика Чувашия), Игоря Орлова (Архангельская область) и Анатолия Артамонова (Калужская область).
Коммерсантъ вчера в 18:07
Экономика
Минэкономразвития объяснило рост налогов на малый бизнес
Ранее Минэкономразвития опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
РБК вчера в 18:01
Космос
Спутник «Глонасс-М» №736 временно вывели из группировки
В начале августа 2019 года на техобслуживание был также выведен спутник "Глонасс-М" №717. Еще один спутник (№742) был выведен 26 августа.
ТАСС вчера в 22:22
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Политика
Депутат Госдумы Юмашева прокомментировала допрос ФБР
Газета.Ru 03:46
Футбол
Барселона — Севилья 4:0
Sports.ru 05 октября в 14:33
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Политика
«Мы говорим правду»: Соловьев пошел против Путина
Телеведущий Владимир Соловьёв в интервью «Комсомольской правде» заявил, что продолжит обсуждать политическую ситуацию на Украине в своём ток-шоу на канале Россия-1.
Рамблер 01:45
Гаджеты
Первую партию смартфонов Samsung Galaxy Fold раскупили в России
NewInform вчера в 12:44
Политика
Штайнмайер пояснил суть формулы его имени по Донбассу
На прошлой неделе, 1 октября, по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все стороны согласовали «формулу Штайнмайера» для ее закрепления в украинском законодательстве, отметив, что «таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».
BFM.ru вчера в 11:47
Политика
Джим Керри выложил в Сети карикатуру на Зеленского и Трампа
Газета.Ru вчера в 18:42
Общество
Из онкоцентра имени Блохина намерены уволиться 50 медсестер
Вслед за врачами в массовом порядке решили уволиться и медсестры столичного онкоцентра им. Николая Блохина.
Газета.Ru вчера в 13:51
Футбол
Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»
Московский Комсомолец вчера в 08:21
Происшествия
Самолет-амфибия совершил жесткую посадку под Магаданом
Частный самолет-амфибия совершил жесткую посадку при взлете в Магаданской области.
Известия 03:33
Общество
Сотни преподавателей выступили против переезда СПбГУ за город
Эксперты и универсанты оценивают изменения скорее отрицательно Более 800 преподавателей, выпускников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета в открытом письме выразили недовольство по вопросу переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 10:59
Экономика
Нелегальный рынок такси в России вырос на 35% с 2017 года
Объем нелегального рынка такси в России с 2017 года вырос на 35% - до 101 миллиарда рублей в 2019 году, показало исследование Аналитического центра при правительстве РФ.
РИА Новости 02:05
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Политика
В МИД Украины рассказали о сценариях развития ситуации в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, причем один из них подразумевает отказ Киева от контроля над регионом.
Известия 00:22