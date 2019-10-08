В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

с чего всё началось

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.

В России могут запретить крафтовое пиво

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