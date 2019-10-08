Общество
REGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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Вести.Ru 03:49
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В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Газета.Ru 04:16
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Объявлены нобелевские лауреаты по физике
Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу (Канада), Мишелю Майору (Швейцария) и Дидье Келозу (Швейцария) за работы в области астрономии и астрофизики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
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Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
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News.ru вчера в 09:07
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Космос
Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
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Москва 24 вчера в 14:52
Гаджеты
Xiaomi начинает продажи Redmi Note 8 Pro в России
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Народные новости вчера в 20:37
Политика
Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Общество
Врач перечислил признаки рака на теле человека
Известный врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" перечислил симптомы, которые могут говорить о развитии онкологических заболеваний.
Газета.Ru вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Поседевшая Оксана Фандера отказывается красить волосы
51-летняя российская актриса Оксана Фандера специально перестала красить седые волосы.
Актуальные Новости 03:08
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала кольцо, подаренное королем Малайзии
Российская модель Оксана Воеводина со скандалом разводится с малазийским с королём Мухаммедом V. Россиянка публично заявила, что её муж оставил её с маленьким ребёнком на руках и просто исчез.
Bimru.ru вчера в 11:59
Происшествия
СК назвал причину смерти актера Марьянова
Причиной смерти актера Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
Известия 06:22
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
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Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Армия и оружие
Пилоты самолета сняли на видео запуск баллистической ракеты США
Сообщается, что шестого сентября у побережья Южной Калифорнии в США с подводной лодки были запущены четыре баллистические ракеты Trident II.
iReactor 01:38
Происшествия
Экс-начальник рудника «Мир» найден мертвым в СИЗО
Бывший начальник подземного рудника «Мир» Алексей Буксер найден мертвым в СИЗО города Якутска.
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Общество
Роспотребнадзор рассказал о правилах интернет-покупок
При дистанционных покупках товаров нужно обращать внимание на сайт продавца, где обязательно должна быть представлена информация об адресе и полном фирменном наименовании продавца, независимо от того, является ли организация юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, советуют в Роспотребнадзоре.
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Названы 2 крупы, нормализующие инсулин и борющиеся с ожирением
Особенное внимание было уделено ячменю (ячневой и перловой крупы), употребление которого нормализует инсулин и глюкозу в крови.
Московский Комсомолец вчера в 06:04
Спорт
«Бессмысленные горы денег и жертв – вот наши победы». Интервью с Кириллом Набутовым, который больше не хочет комментировать спорт
Кирилл Набутов работал на тринадцати Олимпиадах, в девяностые и в начале нулевых комментировал спорт на Ленинградском телевидении и делал популярные программы: например, «Адамово яблоко», где впервые на нашем ТВ заговорили о сексе, и «Один день» – первый выпуск был с Олегом Романцевым.
Sports.ru вчера в 03:48
Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
10-летняя Маруся попала в больницу. В минувшую пятницу Ксении Бородиной пришлось пережить не самые приятные минуты.
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Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском вчера в 15:20
Спорт
Глава РУСАДА заявил о риске отстранения России от двух Олимпиад
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил об угрозе отстранения России от участия в двух Олимпиадах.
iReactor вчера в 08:18
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Известия вчера в 22:14
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Бизнесмена Павла Фукса объявили в розыск
Кипрская компания отсудила у девелопера небоскреба в Москва-Сити, подконтрольного бизнесмену Павлу Фуксу, 5,8 млрд руб. Павел Фукс занял 24-е место в рейтинге "100 самых богатых людей Украины", опубликованном журналом "Фокус" в апреле 2018 года.
Право.ру вчера в 09:15