Общество

REGNUMREGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
Читать в источнике
Комментировать477
с чего всё началось

В России может исчезнуть крафтовое пиво

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.
RT на русскомвчера в 23:12

Подробнее о событии

Эксперт опроверг возможность исчезновения крафтового пива в России

Известия05:11

Росстандарт предупредил о риске исчезновения крафтового пива

РБК01:55

Эксперты оценили заявление Росстандарта о запрещении крафтового пива

Газета.Ru03:53

Эксперт оценил возможность запрета крафтового пива в России

РИА Новости04:42

Россиян могут лишить крафтового пива

URA.Ru00:06

Россиян могут оставить без крафтового пива

Московский Комсомолецвчера в 23:34

В России может исчезнуть крафтовое пиво

RT на русскомвчера в 23:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 05:29, Вашингтон
Армия и оружие

Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска

Коммерсантъ 02:35
Спорт

Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA

Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты 06 октября в 20:56
Происшествия

Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО

Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Происшествия

Следователи назвали причину смерти актера Дмитрия Марьянова

Следователи установили, что Марьянов умер от сквозного разрыва задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
РБК 04:16
Здоровье

Петербургские врачи спасли женщину с редким заболеванием

Врачи сразу же провели МРТ и МСКТ-ангиография сосудов головного мозга.
Машины и Механизмы вчера в 10:39
Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы, сообщили СМИ

Актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники в Москве, сообщает "Комсомольская правда".
РИА Новости 04:57
Здоровье

Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»

Газета.Ru 04:16
Экономика

ФНС заявила о высоком уровне «серых» зарплат

Федеральная налоговая служба (ФНС) России обнаружила существенное расхождение данных о расходах россиян и их официальных доходах – это говорит о высоком уровне "теневых" зарплат в стране, которые требуют дополнительного внимания властей, заявила замглавы ведомства Светлана Бондарчук.
РИА Новости 05:04
Политика

Полиция предложила губернатору Уссу попросить у Путина охрану

Начальник главного управления МВД по Красноярскому краю, генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий предложил главе региона Александру Уссу обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой обеспечить его безопасность «как высшего должностного лица Красноярского края».
РБК 05:23
Происшествия

Похоронная служба не закопала детские могилы в Барнауле

На Власихинском сельском кладбище в Барнауле похоронная служба оставила незакопанными могилы девятерых человек, в том числе детей, из-за поломки трактора.
Газета.Ru 04:45
Происшествия

Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце

На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Политика

СПЧ потребовал объяснений у Ирана из-за задержания журналистки из РФ

Суд по правам человека потребовал у Ирана объяснения причин задержания российской журналистки Юлии Юзик.
РЕН ТВ 04:46
Политика

В Госдуме заявили о возможном восстановлении авиасообщения с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может быть восстановлено в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
РИА Новости 04:59
Футбол

Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Московский Комсомолец вчера в 08:21
Происшествия

Власти ФРГ назвали инцидент с грузовиком террористическим актом

Власти Германии назвали инцидент в городе Лимбург-ан-дер-Лан (федеральная земля Гессен), в ходе которого грузовик врезался в толпу и ранил 17 человек, террористическим актом.
Газета.Ru 03:53
Общество

Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков

Известия вчера в 22:14
Транспорт

Туалеты на российских вокзалах станут бесплатными с 2020 года

Посещение туалетных комнат на всех российских вокзалах станет бесплатным с 1 января 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Дирекции железнодорожных вокзалов.
ТАСС 04:50
Политика

Лукашенко назвал ситуацию в Донбассе конфликтом России и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Донбассе с 2014 года идет конфликт между Россией и Украиной.
РБК 04:46
Политика

Премьер Азербайджана подал в отставку

«Премьер-министр Новруз Мамедов подал заявление президенту Азербайджана об отставке по собственному желанию», — цитирует его ТАСС.
RT на русском 04:23
Происшествия

В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки

РБК 06 октября в 12:56
Происшествия

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана» о насилии силовиков

Московская полиция сорвала выставку «Осень Пахана», организованную движением «Ассоциация худших художников».
Lenta.ru 05:14
Транспорт

«РЖД» подготовила финансовую модель ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» разработало финансовую модель высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург — Москва.
REGNUM вчера в 14:45
Общество

В Госдуме предложили ввести новую систему возрастной маркировки книг

Депутаты Госдумы переработали законопроект об изменении в стране возрастной маркировки к первому чтению и предлагают теперь ввести систему более общих рекомендаций ограничений по возрасту.
РБК 04:07
Общество

Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Здоровье

В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней

Российская газета вчера в 23:54
Экономика

Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес

Минэкономразвития предложило увеличить в 2020 году налоги для малого бизнеса на 4,9%, следует из законопроекта, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости вчера в 14:51
Общество

В Бразилии обнаружили бутылку с посланием от советских моряков

LentaChel.ru вчера в 23:56
Авто

ОСАГО в России подорожает в два раза

Реформа ОСАГО, предполагающая индивидуализацию тарифов, может расширить тарифный коридор уже в следующем году, причем в Москве страховка станет дешевле, а в маленьких городах, наоборот, подорожает более чем в два раза.
Автоновости дня вчера в 02:43
Гаджеты

В Instagram для iOS появилась темная тема. Но есть нюансы

В последней версии Instagram для платформы iOS появилась так называемая темная тема, сообщает The Verge.
Dgl.ru 03:41
Политика

Путин наградил американского астронавта Ника Хейга орденом Мужества

Президент Владимир Путин наградил орденом Мужества американского астронавта Ника Хейга — участника полета, который сорвался из-за аварии ракеты "Союз-ФГ".
РИА Новости 04:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное