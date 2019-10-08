Общество
РИА НовостиВ Союзе пивоваров прокомментировали возможный запрет крафтового пива
Вступление в силу техрегламента о безопасности алкогольной продукции не помешает развитию крафтового пивоварения в РФ: если такие напитки в соответствии с документом не попадут непосредственно в категорию "пиво", то смогут считаться специальным пивом, сообщили РИА Новости в Союзе российских пивоваров.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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Партия любителей пива развеяла страхи об исчезновении крафтового напитка
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