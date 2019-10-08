Общество

РБКРБКВ Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России

Ранее телеканал RT со ссылкой на Росстандарт сообщил, что российские производители могут перестать выпускать крафтовое пиво, так как его производство не предусмотрено новым регламентом Евразийского экономического союза. В Союзе российских пивоваров (СПР) уже повергли эту информацию.
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с чего всё началось

В России может исчезнуть крафтовое пиво

В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.
RT на русскомвчера в 23:12

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В Росстандарте опровергли риск исчезновения крафтового пива в России

РБК14:03

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Rambler News Service12:24

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Национальная служба новостей13:30
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Автоматически обработаны 7023 источника, обновлено в 14:07, Ашберн
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Еще одним покупателем российских истребителей пятого поколения Су-57 может стать Мьянма. Об этом сообщает MilitaryWatch.
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ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

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В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
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Путина предупредили об уходе автобрендов с российского рынка

В своем письме президенту РФ Владимиру Путину российские автодилеры предупредили о возможных последствиях повышения утилизационного сбора.
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«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

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Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Поправки в законодательство, позволяющие снизить возрастную планку для получения негосударственной пенсии, приняла Госдума в первом чтении, сообщает АГН Москва.
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Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии

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