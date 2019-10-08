Общество
REGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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Ядерная ракета США пролетела рядом с пассажирским самолетом
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Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий
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Экономика
Минэкономразвития предложило повысить налоги на малый бизнес
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Армия и оружие
СБУ тайно вывезла из ЛНР предателя-осведомителя из рядов Народной милиции
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Шоу-бизнес
Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию
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Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к лейблу Black Star
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Армия и оружие
Украина отведет войска в Донбассе на позиции 2016 года
По словам главы Генштаба генерал-лейтенанта Руслана Хомчака, силы ВСУ отойдут на позиции 2016 года, когда происходило первое разведение войск в этом районе.
Политика
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Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Шведский монарх Карл ХVІ Густав исключил пятерых внуков из членов королевского двора.
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В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске
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Общество
Нобелевскую премию по физике присудили за открытия в области космоса
В прошлом году нобелевскими лауреатами стали Артур Ашкин, Жерар Муру и Донна Стрикланд за открытия в области лазерной физики.
Армия и оружие
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Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
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Спорт
Российские гимнастки завоевали серебро в командном многоборье на ЧМ
Женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала второе место в командном многоборье на чемпионате мира в Германии.
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