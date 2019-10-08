Общество
REGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
Читать в источнике
Оценить239
с чего всё началось
Поскольку производство крафтового пива не узаконено никакими документами, некоторые сорта этого напитка можно отнести к контрафакту, считают в Росстандарте. Крафтовое пиво — это ремесленное пиво, которое производится частными компаниями (пивоварнями) по своим рецептам.RT на русскомвчера в 23:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 03:29, Вашингтон
Политика
Российский космодром «Морской старт» перенесут из США в Россию
Газета.Ru вчера в 23:56
Политика
Глава МИД Украины назвал сценарии развития ситуации в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе, один из которых - отказ Киева от контроля над регионом, об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.
РИА Новости вчера в 21:26
Общество
Назван регион России с самой высокой смертностью от алкоголя
РБК систематизировал данные региональных органов статистики и федерального Росстата и выяснил, в каких регионах смертность от алкоголя самая высокая.
Российская газета 02:33
Происшествия
Мужчина погиб при попытке взорвать банкомат в Череповце
На месте оперативные службы обнаружили тело мужчины, он погиб при попытке взорвать банкомат, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Вологодской области.
ТАСС 01:38
Происшествия
Экс-начальник якутского рудника «Мир» покончил с собой в СИЗО
Бывший начальник якутского рудника «Мир» Алексей Бурксер найден мёртвым в СИЗО.
RT на русском 02:55
Общество
Глава департамента госимущества Забайкалья Хосоев покинет свой пост
8 октября в СМИ появились сообщения об увольнении главы департамента госимущества Забайкальского края Алексея Хосоева.
Московский Комсомолец Чита 01:35
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru вчера в 11:55
Происшествия
В Домодедово задержали подозреваемого в убийстве 17-летней студентки
РБК 06 октября в 12:56
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия 01:04
Происшествия
В Челябинске сотрудников трудинспекции заподозрили во взятках на 1 млн
Сотрудников Государственной инспекции труда в Челябинской области заподозрили в получении взятки – по предварительным данным, речь идет о сумме более 1 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:40
Происшествия
ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало серийного убийцу с самым большим числом жертв.
Известия 03:25
Политика
Песков объяснил повышение зарплат Путину и Медведеву
В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил с 1 октября проиндексировать зарплат бюджетников и федеральных госслужащих, их заработная плата также вырастет на 4,3%.
РБК вчера в 21:51
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru вчера в 01:54
Политика
Проблемы с визами США остановили работу двух комитетов ООН
Первый и Шестой комитеты Генассамблеи ООН на несколько часов приостановили работу из-за невыдачи виз дипломатам из России и других стран.
Мойка78 вчера в 17:24
Политика
МИД Украины не смог назвать дату нормандского саммита
Дата проведения встречи лидеров государств "нормандского формата" еще не определена.
ИА Новороссия вчера в 06:40
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru 00:45
Общество
Сотни преподавателей выступили против переезда СПбГУ за город
Эксперты и универсанты оценивают изменения скорее отрицательно Более 800 преподавателей, выпускников и студентов Санкт-Петербургского государственного университета в открытом письме выразили недовольство по вопросу переезда СПбГУ в Пушкинский район, сообщает РБК.
МР7.ру вчера в 10:59
Гаджеты
TSMC перешла к полномасштабным поставкам 7-нм продуктов второго поколения
Уместно напомнить, что AMD планирует выпустить 7-нм продукты второго поколения в третьем квартале следующего года — ожидается, что это будут серверные процессоры EPYC семейства Milan с архитектурой Zen 3. Руководство TSMC не раз подчёркивало, что почти все клиенты компании, использующие 7-нм техпроцесс первого поколения, со временем перейдут на второе поколение 7-нм технологии.
3DNews 02:32
Происшествия
Сбербанк выявил новые утечки данных карт своих клиентов
В начале октября «Коммерсантъ» сообщил о появлении в интернете объявлений о продаже личных данных клиентов Сбербанка.
РБК вчера в 14:53
Футбол
Новиков назначен и. о. главного тренера «Динамо»
RT на русском 03:01
Происшествия
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно сел самолёт
В Воронеже из-за смерти пассажира на борту экстренно приземлился самолёт компании «ЮТэйр» сегодня, 7 октября, передают «РИА Новости».
Вести Воронеж вчера в 11:36
Общество
Король Швеции отлучил от двора пятерых внуков
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить из списка членов Королевского дома пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери.
Известия вчера в 22:14
Единоборства
Спонг провалил допинг-тест перед боем с Усиком
Спорт-Экспресс вчера в 23:11
Политика
Спецпредставитель ОБСЕ напомнил о ранее принадлежавшем России Крыме
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик в ходе международного форума Salzburg Europe Summit в Австрии напомнил, что Крымский полуостров ранее уже принадлежал России.
RT на русском 01:39
Интернет
Роскачество выбрало лучшие мессенджеры
Лучшими по совокупности критериев сервисами по обмену мгновенными сообщениями на Android в Роскачестве признали WhatsApp, Viber и Threema, на iOS — WhatsApp, Viber и Skype.
News.ru 02:32
Происшествия
Пьяный автомобилист насмерть сбил женщину и двух детей под Белгородом
Автомобиль насмерть сбил троих велосипедистов — женщину и двух ее детей в возрасте 11 и 12 лет в Белгородской области.
Известия вчера в 18:39
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс вчера в 01:51
Армия и оружие
Производство Су-34 могут перенести из Новосибирска
Сборку фронтовых бомбардировщиков Су-34 могут перенести из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны.
Коммерсантъ 02:35
Происшествия
Пропавшая в Петербурге школьница вернулась домой через 9 месяцев
В Санкт-Петербурге была найдена 14-летняя школьница, пропавшая в декабре прошлого года, сообщает 78.ru В Следственном комитете заявили, что в настоящее время выясняются все обстоятельства ее отсутствия.
Газета.Ru вчера в 14:15