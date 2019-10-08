Общество
REGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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Общество
Объявлены нобелевские лауреаты 2019 года по физике
Политика
Два комитета ООН приостановили работу из-за проблем с визами США
Шестой комитет Генассамблеи ООН по правовым вопросам приостановил работу вслед за первым комитетом из-за проблем с визами США, сообщил зампостпреда России при организации Геннадий Кузьмин, передает «РИА Новости».
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк выписали из больницы
Сегодня стало известно, что актрису выписали из частной столичной клиники, куда та попала в середине сентября.
Политика
Украина обвинила Россию в обмане трибунала о задержанных кораблях
Россия якобы предоставила Международному трибуналу ООН по морскому праву ложную информацию о возврате трех кораблей, которые были задержаны в результате инцидента в Черном море, заявил «Украинским новостям» командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Шоу-бизнес
Поседевшая Оксана Фандера отказывается красить волосы
Шоу-бизнес
Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии
Главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сыграл свадьбу в Италии.
Политика
Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Политика
Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17
Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
Политика
Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат медиков
Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплат медиков.
Политика
Новак рассказал о ситуации с контрактом на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал о возможном изменении технических параметров контракта на транзит газа через территорию Украины в Европу.
Происшествия
Восьмилетний мальчик умер на уроке физкультуры в Йошкар-Оле
По данным ведомства, восьмилетний мальчик умер во вторник на уроке физкультуры.
Теннис
Энди Маррей уступил Фабио Фоньини в Шанхае
Британский теннисист Энди Маррей покидает "Мастерс" в Шанхае, проиграв итальянцу Фабио Фоньини, - 6/7(4), 6/2, 6/7(2).
Гаджеты
Google запретит выпускать смартфоны на девятой версии Android
Поддержка девятой версии прекратится в середине 2020 года с выходом Android 11, пишет XDA Developers.
Футбол
Мамаев заявил, что поменял взгляды на жизнь после тюрьмы
Общество
Суд отклонил иск рэпера L’One к Тимати и его лейблу Black Star
Мещанский районный суд Москвы отклонил иск о защите авторских прав российского рэп-исполнителя L'One (Левана Горозия) к музыкальному лейблу Black Star, его генеральному директору Павлу Курьянову, а также совладельцу лейбла, рэперу Тимати (Тимуру Юнусова), следует из картотеки дел Московского городского суда.
Общество
Жители Ростова смогут увидеть метеорный поток Дракониды
Дракониды представляют собой мелкие частицы кометы Джакобини—Циннера. Земля каждый год в начале октября пересекает этот поток.
Здоровье
Химик и токсиколог предупредили об опасности лаков для ногтей
Токсиколог Евгений Ковалев, в свою очередь, отметил опасность регулярного вдыхания паров лаков и средств для их снятия, которое имеет накопительный эффект и может проявиться через десятки лет регулярного посещения маникюрных салонов в виде обструктивного бронхита и заболеваний печени.
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов
Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.
Политика
Дальневосточным губернаторам грозят отставки
Пресс-службы губернаторов отставки отрицали, однако не так давно глава ЕАО попал в список аутсайдеров в рейтинге политической устойчивости глав регионов.
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Шоу-бизнес
Появились фото и видео со свадьбы дочери Кирилла Сафонова
Кирилл Сафонов танцует со своей дочерью на ее свадьбе Напомним, что матерью Анастасии является женщина по имени Елена, на которой Кирилл женился, когда той было всего 16 лет.
Политика
Сегодня день рождения отмечает Владимир Путин
Накануне дня рождения президент побывал в сибирской тайге. Там он наслаждался осенней природой и собирал грибы.
Космос
Проект Илона Маска по покорению Марса назвали бредом
Известный чешско-канадский эколог, специалист по энергетике Вацлав Смил назвал проект Маска «бредом», который даже не стоит реализовывать.
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.