В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.

с чего всё началось

В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.

В России могут запретить крафтовое пиво

Происшествия В Германии разбился американский истребитель В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Здоровье Эксперты назвали продукты, которые вымывают кальций из организма Нутрициолог Анна Ивашкевич объяснила, какие продукты способствуют вымыванию кальция из организма человека, пишут «Аргументы и факты».

Общество Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.

Происшествия Сбербанк заявил об утечке данных пяти тысяч клиентов В Сбербанке утверждают, что сотрудник, совершивший преступление, продал в общей сложности пять тысяч учетных записей кредитных карт.

Политика США ввели визовые санкции против правительства КНР Госсекретарь Майк Помпео заявил, что визовые санкции в отношении чиновников правительства КНР и членов Коммунистической партии реализуются из-за «жестокого обращения с уйгурами».

Происшествия Арестован обвиняемый в убийстве студентки в Домодедово Напомним, 5 октября текущего года в Домодедово в частном доме было найдено тело 17-летней девушки с множественными ранениями.

Путешествия Россияне раскупили все путевки в Турцию на октябрь В 2019 году, по сравнению с октябрем прошлого года, россияне купили на 20% больше путевок.

Футбол Игрок «Челси» Абрахам назвал Кейна лучшим нападающим мира Нападающий «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что считает форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна лучшим нападающим мира.

Общество Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова в прокуратуру Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда о возврате в прокуратуру дела Серебренникова. Материалы дела вновь будут рассмотрены в суде.

Космос Жизнь? На спутнике Сатурна отыскали органические молекулы Ученые пишут, что вещества из ядра Энцелада, смешиваясь с водой из обширного подповерхностного океана, попадают в космос через гидротермальные разломы в виде водяного пара и брызг.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Кино Федор Бондарчук начал снимать первый сериал Сюжет меняется, когда психотерапевт начинает работать с жертвами трагедии. Автор сценария - Паулина Андреева - жена Федора Бондарчука.

Космос На орбите Сатурна нашли 20 новых спутников Астрономы недавно сделали очередное открытие, обнаружив на орбите Сатурна 20 мелких спутников, о которых ранее не было ничего известно.

Армия и оружие В США назвали самые опасные российские бомбардировщики Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.

Политика Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга» Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.

Шоу-бизнес В Сети появились отрывки из первой главы книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги об умершей от рака Жанне Фриске.

Политика В Белом доме заявили о незаконности импичмента Трампа Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной перенесла экстренную операцию Марусю, старшую дочь телеведущей Ксении Бородиной, экстренно прооперировали. Девочку доставили в больницу прямо из школы.

Финансы Самый точный аналитик по рублю дал новый прогноз Пока рубль остается лучшей валютной инвестицией года — с начала 2019-го он прибавил 7,4 процента.

Армия и оружие В США сравнили количество танков России и НАТО Издание сообщает, что Россия обладает парком в 22 тысячи бронированных боевых машин, тогда как страны Европы, входящие в НАТО, располагают немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой количество танков Североатлантического альянса достигает 18 тысяч.

Происшествия В Брянске в аварии погибли мать и двое малолетних детей В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.

Общество Бари Алибасов проиграл суд производителю «Крота» Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск создателя группы «На-На» Бари Алибасова к производителю средства для прочистки канализационных труб «Крот», которым он ранее резонансно отравился, перепутав с йогуртом.