Общество
REGNUMВ России могут запретить крафтовое пиво
В России с 2021 года может прекратиться производство крафтового пива, сообщает RT со ссылкой на Росстандарт. Отмечается, что в 2021 году в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции, положения которого будут обязательны в России.
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с чего всё началось
В России может прекратиться производство крафтового пива. Как заявили RT в Росстандарте, это может произойти, когда с 2021 года в силу вступит новый регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции.RT на русскомвчера в 23:12
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Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
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Аргументы недели 06:28
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Ученые пишут, что вещества из ядра Энцелада, смешиваясь с водой из обширного подповерхностного океана, попадают в космос через гидротермальные разломы в виде водяного пара и брызг.
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Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
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Сюжет меняется, когда психотерапевт начинает работать с жертвами трагедии. Автор сценария - Паулина Андреева - жена Федора Бондарчука.
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Космос
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Армия и оружие
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Белый дом считает процесс импичмента президенту США Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, заявила пресс-секретарь президента Стефани Гришэм.
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Шоу-бизнес
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Армия и оружие
В США сравнили количество танков России и НАТО
Издание сообщает, что Россия обладает парком в 22 тысячи бронированных боевых машин, тогда как страны Европы, входящие в НАТО, располагают немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой количество танков Североатлантического альянса достигает 18 тысяч.
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В результате ДТП погибли 30-летняя женщина и двое её детей в возрасте двух и четырёх лет.
REGNUM 04:28
Общество
Бари Алибасов проиграл суд производителю «Крота»
Пресненский суд Москвы оставил без удовлетворения иск создателя группы «На-На» Бари Алибасова к производителю средства для прочистки канализационных труб «Крот», которым он ранее резонансно отравился, перепутав с йогуртом.
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Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.
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