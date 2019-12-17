Общество

Российская газетаРоссийская газетаКурить на кухнях коммуналок могут запретить

В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир. Это кухня, коридор, санитарные помещения и так далее, говорится в проекте закона.
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с чего всё началось
Список помещений, курение в которых запрещено, может расшириться, соответствующий законопроект внесла
 в Госдуму группа депутатов из фракции «Единой России».
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В Госдуму внесли проект закона о запрете курения на кухнях коммуналок

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