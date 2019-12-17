Общество
Российская газетаКурить на кухнях коммуналок могут запретить
В Госдуму внесен законопроект, в случае принятия которого может быть введен запрет на курение в комнатах общего пользования коммунальных квартир. Это кухня, коридор, санитарные помещения и так далее, говорится в проекте закона.
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В Госдуме предложили запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах коммуналок
Комсомольская правда09:48
В Госдуму внесен законопроект о запрете курить на кухнях в коммунальных квартирах
Агентство Москва08:41
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