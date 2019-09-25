Политика

URA.RuURA.RuВ России могут запретить лотерею грин-карт США

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят, исходя из своего имиджа якобы „оплота демократии“.
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с чего всё началось

Проигрыш в лотерею: в России предложили запретить грин-карты

Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии".
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Слуцкий допустил рассмотрение запрета лотереи на получение грин-карт

RT на русском09:03

В России придумали, как ответить США на невыдачу виз дипломатам

РЕН ТВ06:10

В СПЧ оценили идею о запрете лотереи на получение грин-карт в России

РИА Новости09:05

Слуцкий допустил рассмотрение Госдумой идеи о запрете лотереи грин-карт

Известия08:57

В Думе допустили отмену в России лотереи на получение грин-карт

Интерфакс08:18

В России могут запретить лотерею грин-карт США

URA.Ruвчера в 21:08

В Госдуме предложили запретить грин-карты из-за невыдачи США виз делегации ООН

Life.ruвчера в 19:45
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Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС 11:21
Политика

Лавров призвал задуматься о переносе международных мероприятий из США

Невыдача виз некоторым членам российской делегации со стороны США говорит о том, что пора задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка на более устойчивые площадки с ответственной принимающей стороной, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
RT на русском 12:30
Финансы

Минфин поддержал введение отрицательных ставок по иностранным вкладам

Минфин поддерживает предложение о введении отрицательных ставок по депозитам в иностранной валюте, сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.
RT на русском 04:32
Политика

Зеленский обвинил Россию в нападении на Украину во время речи в ООН

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в ООН обвинил Россию в ведении войны в центре Европы, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:19
Политика

НАТО отвергла предложение России ввести мораторий на размещение РСМД

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин 19 сентября направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии ЕС Федерике Могерини, а также главам ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости 11:25
Футбол

Кононов прокомментировал лайк Цорна

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал комментарий по поводу «лайка» генерального директора клуба Томаса Цорна в социальной сети.
Евро-футбол.ру 14:24
Космос

Первая межзвездная комета получила окончательное название

Международный астрономический союз присвоил окончательное название второму из известных межзвездному объекту и первой в истории наблюдений внесолнечной комете.
Ин-спейс.ру вчера в 11:20
Культура

Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на фестиваль Artlife Fest

ТАСС 13:41
Политика

В конгрессе увидели в поведении Трампа подрыв нацбезопасности США

Спикер палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила, что стенограмма переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского подтверждает необходимость начала процедуры импичмента.
РБК 14:15
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле госпитализированы пять человек

BFM.ru 13:49
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Шоу-бизнес

В интервью Собчак Лобода рассказала об отношениях с лидером Rammstein

В интервью Ксении Собчак певица Светлана Лобода впервые рассказала о своих отношениях с лидером немецкой группы Rammstein.
АиФ Санкт-Петербург 06:20
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия 08:44
Общество

Иванка Трамп оконфузилась на Генассамблее ООН без нижнего белья

Газета.Ru вчера в 15:04
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости 09:25
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

В городе Заводоуковск Тюменской области при задержании полицейские нашли у девушки пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка.
Вести.Ru 14:55
Спорт

Конгресс IAAF продлил отстранение российских легкоатлетов

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций продлил решение об отстранении от участия в соревнованиях Всероссийской федерации легкой атлетики.
Московский Комсомолец 03:54
Футбол

«Зенит» выиграл у «Енисея» в Кубке России

Петербургский дневник 10:35
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия 08:25
Хоккей

Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»

Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК 01:30
Политика

Кристалина Георгиева стала главой МВФ

В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву.
ТАСС 14:10
Экономика

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

Бюджет на реализацию федеральной целевой программы "Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ" на 2020 год предусмотрен в объеме 31,207 млрд рублей, на 2021-й - 33,289 млрд рублей, на 2022-й - 39,11 млрд рублей.
ТАСС 14:04
Экономика

Forbes: сыновья Алексея Мордашова стали миллиардерами

25 сентября Nordgold распространила проспект к размещению еврооблигаций, из которого следует, что миллиардер также передал Кириллу и Никите контроль над этой компанией.
Ведомости 11:32
Политика

Стартовала официальная встреча Трампа и Зеленского

Двусторонняя встреча лидеров Штатов Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского началась на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
Политика Сегодня 14:49
Экономика

Ротенберг договорился о продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

«Стройгазмонтаж» стал стремительно расти и уже в 2014 году стал крупнейшим подрядчиком «Газпрома» с выручкой 225 млрд руб.
РБК 11:20
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь

Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России 08:39
Политика

Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вернул бы полеты в Грузию, это будет правильно, так как большинство в Грузии осознало контрпродуктивность провокации против РФ на сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
РИА Новости 15:12
Армия и оружие

В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»

В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform вчера в 13:28
Политика

Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать коалицию

Президент Израиля Реувен Ривлин вручил мандат на формирование нового коалиционного правительства действующему премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху.
RT на русском 13:59
Автоспорт

Квят посетил Красную площадь перед вылетом в Сочи на этап «Формулы-1»

Sportbox.RU 09:50
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