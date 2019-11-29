Валюта без платежей Россия готовит запрет на использование криптовалют для оплаты товаров и услуг. Разработкой этого предложения занимаются Росфинмониторинг и Банк России, сообщил "Известиям" источник, знакомый с их планами. Сходную позицию занимает и Минфин.

с чего всё началось

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.

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