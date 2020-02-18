Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги. Об этом пишет газета "Известия". Отмечается, что намерение поддержать документ уже высказали во фракциях ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ.

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

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