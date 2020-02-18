ЖКХ

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги. Об этом пишет газета "Известия". Отмечается, что намерение поддержать документ уже высказали во фракциях ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ.
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с чего всё началось

Огонь, батареи: в ГД намерены запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн

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