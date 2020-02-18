ЖКХ

РИА НовостиРИА НовостиВ России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Государственная Дума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, которые запрещают отключение россиянам услуг ЖКХ за долги. Об этом пишет газета "Известия". Отмечается, что намерение поддержать документ уже высказали во фракциях ЛДПР, "Справедливой России" и КПРФ.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

Огонь, батареи: в ГД намерены запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).
Известия16:01

Подробнее о событии

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ должникам

РИА Новости19:42

СМИ узнали о предложении запретить отключать услуги ЖКХ за долги

РБК19:02

В Госдуме планируют запретить отключать услуги ЖКХ должникам

URA.Ru16:52

«Известия»: в России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

ТАСС17:53

Госдума обсудит запрет на отключение услуг ЖКХ должникам

Коммерсантъ18:54

В Госдуме планируют запретить отключать услуги ЖКХ неплательщикам

РЕН ТВ16:26

В Госдуме намерены запретить отключение услуг ЖКХ должникам

Известия16:01
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:25, Ашберн

Комментарии

Происшествия

Россиянка заразилась коронавирусом на японском лайнере

У россиянки на борту круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус COVID-19. Об этом сообщили в посольстве России в Токио.
Вести.Ru 05:35
Экономика

Порядок получения пенсии по старости на банковские карты изменится

В организации разъяснили, что всем пенсионерам, открывшим банковский счет для доставки пенсии после 1 июля 2017 года, кредитные организации обязаны были предоставить карту «Мир».
Kazanfirst.ru вчера в 23:58
Фигурное катание

В Китае умер 29-летний украинский фигурист Николай Бондарь

Комсомольская правда 21:08
Общество

В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ

Дудь опубликовал на своем YouTube-канале картину "ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят".
РИА Новости 19:32
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru 02:29
Происшествия

В Екатеринбурге задержан гендиректор «Титановой долины»

В Екатеринбурге задержан генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Артемий Кызласов.
BFM.ru 09:55
Общество

Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва

Lenta.ru 14:33
Общество

Союз женщин прокомментировал слова протоиерея о гражданских женах

РИА Новости вчера в 05:14
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Общество

Названа причина отставки начальника московской полиции

Газета.Ru 11:11
Политика

В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике

Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество

Джефф Безос пообещал выделить $10 млрд на борьбу с изменением климата

Глава и основатель компании Amazon Джефф Безос в своем инстаграме объявил о создании фонда Bezos Earth Fund, через который он будет финансировать деятельность ученых, активистов и общественных организаций, занимающихся проблемами изменения климата.
Интерфакс 16:34
Политика

СМИ: в районе крушения MH17 не было комплексов «Бук»

В районе крушения малайзийского рейса MH17 в Донбассе не было зенитно-ракетных комплексов «Бук».
RT на русском 18:55
Политика

В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву

Газета.Ru 13:11
Армия и оружие

В трёх регионах Дальнего Востока подняты по тревоге артиллеристы

Артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) в Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровском крае подняты по тревоге.
RT на русском 20:53
Музыка

Названы самые популярные видео YouTube за последние 15 лет

ToDay News Ufa 15 февраля в 07:51
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 07:58
Политика

Зеленский на нормандском саммите потребует создать группу по границе

Президент Украины Владимир Зеленский на новой "нормандской" встрече будет настаивать на создании рабочей группы по вопросам возврата контроля Киева над украинско-российской границей, заявил в понедельник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 16:17
Футбол

Кокорин оформил дубль за «Сочи» в дебютном матче против «Динамо»

News.ru 10:16
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Финансы

Рубль поднимается к доллару и евро

В начале торговой сессии в понедельник, 17 февраля, рубль стал подниматься к евро и доллару, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 02:06
Армия и оружие

В Ракке разразилась гуманитарная катастрофа после ударов коалиции США

В разрушенном в результате авиаударов коалиции США сирийском городе Ракка наблюдается гуманитарная катастрофа.
Известия 21:01
Общество

«Газпром» покинули два ключевых члена команды Миллера

Васильева и Середа пришли в «Газпром» в 2001 г. вслед за назначением председателем правления Миллера.
Ведомости 13:17
Политика

МИД Украины вызвал поверенного в делах России из-за задержания рыбаков

Киев выразил недовольство в связи с задержанием сотрудниками Пограничной службы ФСБ России в Азовском море четверых украинских рыбаков за браконьерство.
Газета.Ru 15:24
Происшествия

В Красноярск экстрадировали обвиняемого в убийстве 22-летней давности

Обвиняемого в убийстве 22-летней давности экстрадировали в Красноярский край из Европы, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 10:06
Технологии

Россиян предупредили о новом виде телефонного спама

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
ToDay News Ufa 01:23
Кино

Как гопники Гая Ричи стали «Джентльменами»

Извилистей стала структура: «Джентльмены» – фильм-матрешка с крайне ненадежным рассказчиком, который меняет сюжет на ходу и очевидно себе на уме.
Ведомости вчера в 16:07
Политика

Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
РБК вчера в 19:54
Общество

Афины во вторник останутся без общественного транспорта

Жители Афин во вторник останутся без общественного транспорта в связи с 24-часовой забастовкой против изменений в пенсионной системе - будет закрыто метро, не будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи.
РИА Новости 19:01
Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях

Поклонники Аллы Пугачевой заметили, что в последнее время Примадонна помолодела.
Shraibikus News 08:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алексей Владимирович Куринный
Российский политик
Российский политический деятель, врач-хирург. Депутат Государственной думы Российской Федерации VII созыва с 18 сентября 2016 года, член фракции КПРФ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное