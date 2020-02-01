Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).

с чего всё началось

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.

В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

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