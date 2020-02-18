ЖКХ

ИнтерфаксИнтерфаксВ России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

Депутат Госдумы Алексей Куринный, внесший инициативу на рассмотрение, предлагает закрепить в законодательстве случаи запрета отключения в жилых домах горячего и холодного водоснабжения, а также отопления за долги по ЖКХ.
Читать в источнике
Комментировать444
с чего всё началось

Огонь, батареи: в ГД намерены запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Госдума рассмотрит поправки в 157-ю статью Жилищного кодекса, запрещающие отключать услуги ЖКХ за долги. Правовое управление нижней палаты дало положительное заключение на законопроект (есть в распоряжении «Известий»).
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Мириться с вонью: депутат предложил запретить отключать должников ЖКХ

РЕН ТВ04:43

Эксперты высказались против запрета отключать коммуналку должникам

РИА Новости04:28

В Госдуме хотят запретить отключать услуги ЖКХ должникам

Газета.Ru03:56

Эксперт предостерег от тотального запрета отключать услуги ЖКХ

Известия04:10

СМИ узнали о предложении запретить отключать услуги ЖКХ за долги

РБКвчера в 19:02

Госдума обсудит запрет на отключение услуг ЖКХ должникам

Коммерсантъвчера в 18:54

«Известия»: в России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

ТАССвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 06:03, Ашберн

Комментарии

Гаджеты

«Дочка» Сбербанка выпустила свой первый гаджет

Компания «СберДевайсы» выпустила на рынок ТВ-приставки Okko Smart Box, разработанные для онлайн-кинотеатра Okko, пишет РБК.
Forbes 02:05
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

BFM.ru 05:19
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию экс-чиновника Минкульта Мазо

Высший земельный суд Вены не удовлетворил жалобу защиты бывшего чиновника Минкульта России Бориса Мазо на решение предыдущей инстанции о его экстрадиции в Россию.
Коммерсантъ 04:10
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Здоровье

Названы пять ранних признаков рака толстой кишки

UfacityNews.ru 03:55
Политика

В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР

Депутат от оппозиционной партии "Европейская Грузия - движение за свободу" Елена Хошатрия устроила во вторник в парламенте Грузии необычную акцию протеста, включив через мегафон гимн СССР во время выступления спикера законодательного органа Арчила Талавкадзе, который отчитывался за проделанную в 2019 году работу.
ТАСС 05:59
Происшествия

СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
РИА Новости 03:11
Общество

Онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Антония Бейтцен-Хайнеке из Центра онкологии в Гамбурге в интервью немецким журналистам рассказала о своем рационе, в том числе о продуктах, которые употребляет часто и не ест никогда.
Что происходит 03:14
Политика

В Конституции могут закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по изменению Конституции России предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность бывших президентов.
Коммерсантъ 03:28
Общество

На Diamond Princess выявили 88 новых случаев заражения коронавирусом

Минздрав Японии объявил о 88 новых случаях заражения коронавирусом на круизном судне Diamond Princess.
РИА Новости 05:21
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Общество

Астраханская таможня возбудила уголовное дело за антидепрессанты

Астраханская таможня завела уголовное дело в отношении жительницы Волгограда Ольги Калиновской по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере.
Astrakhanpost.ru 03:32
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей после 2014 года

Российский посол в Польше Сергей Андреев в интервью РБК, комментируя ухудшение взаимоотношений между Москвой и Варшавой, заявил, что сейчас наблюдаются самые плохие отношения с поляками за все время с момента окончания Второй мировой войны.
РБК 01:00
Гаджеты

Куда бежать и за что хвататься: как коронавирус повлиял на мировую хай-тек индустрию

Анализ исследователей из компании TrendForce охватил основные сферы деятельности мировой индустрии высоких технологий и влияние на них вспышки коронавируса COVID-19.
3DNews 05:45
Общество

Дмитрия Диброва срочно госпитализировали

«Известия» утверждают, что Дмитрий Дибров экстренно госпитализирован. Его положили в больницу в Москве.
Вести Подмосковья 03:30
Политика

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

РБК 04:05
Футбол

«Рубин» объявил о подписании Тарасова

КМВ Новости 02:12
Общество

Госдума приняла закон о бесплатном горячем питании для школьников

Обеспечивать школьников начальных классов бесплатным горячим питанием президент России Владимир Путин предложил в послании Федеральному собранию 15 января, инициатива поступила в Госдуму 1 февраля.
Известия 05:58
Происшествия

Канада начала процесс депортации экс-члена зондеркоманды Оберлендера

"Начался процесс по распоряжению о депортации, но он еще далеко не закончен", — сообщил РИА Новости адвокат Оберлендера Рон Поултон, подчеркнув, что пока что не ведется какого-либо процесса экстрадиции.
РИА Новости 02:12
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Paparazzi.ru вчера в 01:46
Экономика

Жителям с «серой» зарплатой могут начать отказывать в выдаче кредитов

Жителей с "серой" зарплатой могут лишить возможности получать кредиты в банке.
Онлайн Тамбов.ру 04:39
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в Бангкоке

Как сообщает агентство Reuters, жертвой стрельбы в одном из торговых центров в Бангкоке стал один человек, еще один получил ранения, передает ТАСС.
Инфорос 05:57
Политика

ТАСС анонсировало спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину»

ТАСС анонсировало интервью, которое дал информагентству президент России Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 14:59
Общество

В Samsung оценили требования о предустановке российского софта

В компании Samsung сообщили, что требования закона об обязательной предустановке российского программного обеспечения на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV не повлияют на планы её работы в России.
RT на русском вчера в 13:12
Происшествия

Гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» задержали по делу о взятке

Гендиректор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан по уголовному делу о получении взятки, сообщил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 00:13
Общество

Врач рассказал, чем опасна привычка хрустеть пальцами

Медик разъяснил, что избавиться от вредной привычки поможет массаж: профессионал легко снимет мышечное напряжение и, соответственно, желание "хрустнуть".
Радио Sputnik вчера в 18:00
Технологии

Появился ультразвуковой браслет для защиты от прослушки

Американские ученые из Чикагского университета создали новый браслет, который способен заглушить микрофоны, находящиеся вокруг владельца устройства.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 05:17
Авто

Новый кроссовер Kia Sorento представили официально

Известно, что новая модификация паркетника Kia Sorento имеет улучшенную решетку радиатора, головную оптику, а также стильные бамперы и улучшенные противотуманные фары.
Замана вчера в 06:11
Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» вышел из спячки

Космический аппарат "Чанъэ-4" во вторник вышел из спящего режима и возобновил работу на обратной стороне Луны.
ТАСС 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное