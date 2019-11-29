Общество

ИзвестияИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами

Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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с чего всё началось

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В России запретят использовать криптовалюту как платежное средство

РБК02:17

СМИ: Банк России предложил запретить расплачиваться биткоинами за покупки

Life.ruвчера в 17:50

В России запретят расплачиваться биткоинами, выяснили СМИ

Газета.Ruвчера в 20:25

В России задумались о запрете биткоинов

Lenta.ruвчера в 18:23

В России могут запретить расплачиваться криптовалютой

Телеканал 360°вчера в 21:07

Россиянам запретят расплачиваться биткоинами

URA.Ruвчера в 17:47

Исход из крипты: в России запретят расплачиваться биткоинами

Известиявчера в 16:01
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Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Петербурге второй день подряд массово эвакуируют суды

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«Ак Барс» расторг контракт с вратарём Эмилем Гариповым.
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Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»

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Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000

Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
RT на русском 26 ноября в 22:48
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия вчера в 17:44
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Коммерсантъ вчера в 20:28
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости 27 ноября в 16:09
Армия и оружие

Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом

Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
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Происшествия

Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении

Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
РБК 03:29
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Авто

Чаще всего не платят автокредит владельцы Lada Granta

Чаще всего не платят автокредит в срок владельцы Lada Granta.
Car.ru 00:38
Общество

Голикова рассказала о потребности в иностранных работниках на 2020 год

Правительство России предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год в размере 105 тыс. человек, заявила 29 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.
REGNUM 04:59
Технологии

Четверть детей страдают от психологических проблем из-за смартфонов

Британские исследователи пришли к выводу, что четверть детей страдают от психологических проблем, так как слишком часто пользуются смартфонами.
Pravda.Ru 06:05
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил пуск ракет «Калибр» и «Оникс»

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно произвел испытательные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" в Белом море.
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Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
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Общество

Завершено строительство моста через Амур в Китай

Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:10
Армия и оружие

Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети

Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Вечерняя Москва вчера в 18:13
Происшествия

Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят

В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
РБК 05:27
Здоровье

Детской городской поликлинике № 8 исполняется 100 лет

В этом году в медицинском учреждении реализуется проект «Бережливая поликлиника».
Вечерний Санкт-Петербург 06:31
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
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Шоу-бизнес

Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей

Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
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В Чувашии ощущается нехватка более 400 врачей

Хотя и ощущается нехватка врачей, в министерстве пытаются выправить ситуацию.
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Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ

Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
РИА Новости 27 ноября в 10:28
Армия и оружие

Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

Суть событий 26 ноября в 12:10
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Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино

Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.
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