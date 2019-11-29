Общество
ИзвестияВ России запретят расплачиваться биткоинами
Виртуальными деньгами можно расплатиться в некоторых российских интернет-магазинах, а фрилансеры нередко получают ими гонорары.
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с чего всё началось
В России хотят запретить использовать криптовалюты для оплаты покупок. Такие предложения готовят ЦБ и Росфинмониторинг, рассказал «Известиям» источник, знакомый с ходом обсуждения этой инициативы.Известиявчера в 16:01
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Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хоккей
«Ак Барс» расторг контракт с Гариповым
«Ак Барс» расторг контракт с вратарём Эмилем Гариповым.
Футбол
Головин работает в общей группе «Монако» перед матчем с «ПСЖ»
«Монако» на своем поле примет «ПСЖ» в матче 20-го тура чемпионата Франции.
Шоу-бизнес
Близкие Николая Носкова пропустят его первый после инсульта концерт
Политика
Кремль заявил о надежде на «субстантивный разговор» по Донбассу
«Решение дрейфовать в сторону какого-то одного документа сопряжено с трудностями, последствия которого для мирного урегулирования вряд ли сейчас можно предсказать», — добавил Песков.
Футбол
Уволен главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери
Лондонский «Арсенал» сменил главного тренера, говорится в сообщении клуба. Унаи Эмери отправили в отставку после худшей серии игр за 27 лет.
Армия и оружие
Увеличена дальность поражения российской винтовки ORSIS Т-5000
Российские специалисты увеличили дальность поражения снайперской винтовки ORSIS Т-5000.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Армия и оружие
Strategist: Россия и КНР продолжают подготовку к конфликту с Западом
Развитие военных возможностей России и Китая указывает на то, что Пекин и Москва всё более серьёзно готовятся к конфликту с Западом, заявил почётный профессор стратегических исследований в Центре стратегических и оборонных исследований при Австралийском национальном университете Пол Дибб в статье для издания The Strategist.
Происшествия
Актер Гришечкин опроверг сообщения о своем избиении
Актер Вячеслав Гришечкин опроверг РЕН ТВ сообщения о своем избиении в Москве.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Авто
Чаще всего не платят автокредит владельцы Lada Granta
Чаще всего не платят автокредит в срок владельцы Lada Granta.
Общество
Голикова рассказала о потребности в иностранных работниках на 2020 год
Правительство России предлагает установить потребность в иностранных работниках на 2020 год в размере 105 тыс. человек, заявила 29 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ по регулированию социально-трудовых отношений.
Технологии
Четверть детей страдают от психологических проблем из-за смартфонов
Британские исследователи пришли к выводу, что четверть детей страдают от психологических проблем, так как слишком часто пользуются смартфонами.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» выполнил пуск ракет «Калибр» и «Оникс»
Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" успешно произвел испытательные стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" в Белом море.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Общество
Завершено строительство моста через Амур в Китай
Специалисты завершили строительство моста на реке Амур в Благовещенске, соединяющего Россию и Китай, передает РИА "Новости".
Армия и оружие
Видео запуска ракеты «Тополь» появилось в Сети
Пресс-служба Министерства обороны России опубликовала видеозапись запуска межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Тополь».
Происшествия
Наказанного из-за фото из дела Голунова главу пресс-службы УМВД уволят
В июле Юрия Титова начальство привлекло к дисциплинарной ответственности из-за дела журналиста Ивана Голунова, задержанного 6 июня.
Здоровье
Детской городской поликлинике № 8 исполняется 100 лет
В этом году в медицинском учреждении реализуется проект «Бережливая поликлиника».
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская устроила модный показ для детей знаменитостей
Супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская устроила модный показ для детей отечественных знаменитостей.
Здоровье
В Чувашии ощущается нехватка более 400 врачей
Хотя и ощущается нехватка врачей, в министерстве пытаются выправить ситуацию.
Энергетика
Кабмин Украины одобрил программу гарантированной цены на газ
Кабинет министров Украины одобрил программу "гарантированной цены на газ", по которой население может платить в отопительный сезон по 8 гривен (около 0,33 доллара) за кубометр, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге.
Армия и оружие
Турция показала видео испытаний С-400 против F-16
Шоу-бизнес
Молодой Павел Табаков рассказал о постельных сценах в кино
Павел Табаков решил открыть кухню съемок постельных сцен, которые на самом деле назвал «актерским мастерством», как и всякие другие сцены.