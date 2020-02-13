Общество

REGNUMREGNUMВ России могут запретить шуметь днём

В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни. Об этом 13 февраля сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось

Покой не только снится: в России хотят запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт оценил идею о штрафах за дневной шум в домах

Известия07:33

В Совфеде хотят запретить шуметь днем

URA.Ruвчера в 16:40

В России собрались запретить шуметь днем

Московский Комсомолец01:07

В Совфеде предложили запретить шуметь днем

Газета.Ru01:33

СМИ узнали о планах властей ввести штрафы за шум в дневные часы

РБКвчера в 18:15

«Известия»: в России могут ввести штрафы за шум в дневные часы

ТАССвчера в 17:40

Сенатор назвала заботой о людях введение дополнительных «часов тишины»

Комсомольская правда04:09
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Общество

Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии

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Общество

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.
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Политика

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Общество

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Политика

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Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
RT на русском 07:53
Происшествия

В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево

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Экономика

Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 06:22
Авто

Из Lada Granta сделают однотонный пикап

Марка может пополниться однотонным пикапом, который соберут на базе народного бестселлера Granta.
110km.ru вчера в 05:33
Футбол

РФС: руководители «Арарата» отстранены на 4 года

Российский футбольный союз (РФС) "констатирует смерть" московского клуба "Арарат", его руководители четыре года не смогут работать в футболе, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.
РИА Новости 07:28
Политика

В Британии назначен новый министр финансов

Новым министром финансов Великобритании назначен Риши Сунак, ранее занимавший пост замглавы ведомства.
RT на русском 07:31
Общество

Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев нашел донора матки для 65-летней супруги

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Шоу-бизнес

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Гаджеты

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Компания Canon представила «легкую, универсальную и подключенную» цифровую зеркальную камеру Canon EOS 850D.
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Экономика

В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ

Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
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Происшествия

Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме

Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
ТАСС 07:16
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
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Гаджеты

Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»

Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
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Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию

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«Гаражную амнистию» предложили провести в России

В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
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Банк России хочет получить право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.
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Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли

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Политика

Гражданин Германии арестован за нарушение эмбарго в отношении России

Немецкие стражи порядка арестовали местного жителя по подозрению в нарушении эмбарго против России, сообщает Федеральная прокуратура Германии.
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В 2018 году на метро проехало 47 млн 334 тысячи человек, в 2019 году – всего 45 млн 392 тысячи.
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Кокорин всё-таки перейдёт в «Сочи», клуб договорился с футболистом

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РИА Новости вчера в 18:48
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IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
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BMW отзывает более 1,6 тыс. автомобилей в России

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