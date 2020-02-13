Общество
REGNUMВ России могут запретить шуметь днём
В России могут ввести запрет на шум в многоквартирных домах в отдельные дневные часы и в выходные дни. Об этом 13 февраля сообщает газета «Известия».
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с чего всё началось
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.Известиявчера в 16:01
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Общество
Россию заменят на Европу на гербе Белоруссии
Контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.
Общество
В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видели публикации в интернете с фотографиями Заура Дадаева, осужденного за убийство Бориса Немцова, с застолья в колонии, передает корреспондент РБК.
Политика
В Госдуму внесён проект об отмене статьи УК о «шпионских» устройствах
Законопроект о признании утратившей силу статьи Уголовного кодекса о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, внесён в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Политика
Путин призвал сделать день голосования по Конституции выходным
Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с членами рабочей группы по поправкам к Конституции заявил, что день общероссийского голосования по соответствующим изменениям надо провести в будний день, сделав его выходным.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Авто
Из Lada Granta сделают однотонный пикап
Марка может пополниться однотонным пикапом, который соберут на базе народного бестселлера Granta.
Футбол
РФС: руководители «Арарата» отстранены на 4 года
Российский футбольный союз (РФС) "констатирует смерть" московского клуба "Арарат", его руководители четыре года не смогут работать в футболе, заявил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.
Политика
В Британии назначен новый министр финансов
Новым министром финансов Великобритании назначен Риши Сунак, ранее занимавший пост замглавы ведомства.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев нашел донора матки для 65-летней супруги
Шоу-бизнес
Актер Панкратов-Черный рассказал о размере своей пенсии
Гаджеты
Зеркальная камера Canon EOS 850D позволяет снимать видео 4К
Компания Canon представила «легкую, универсальную и подключенную» цифровую зеркальную камеру Canon EOS 850D.
Экономика
В «Газпроме» назвали крупнейших должников за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» составила список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ по состоянию на 1 января.
Происшествия
Еще одна посылка взорвалась в Амстердаме
Очередная посылка со взрывчатым веществом взорвалась в Амстердаме. Об этом сообщила в четверг в Twitter нидерландская полиция.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Гаджеты
Представлен российский ПК-моноблок на процессоре «Эльбрус»
Компьютеры называются ЭЛИК, они созданы на базе российских процессоров «Эльбрус».
Общество
Суд оштрафовал Twitter и Facebook за отказ перенести данные в Россию
Мировой суд Таганского района Москвы вынес штрафы Twitter и Facebook за отказ локализовать данные россиян, сообщает "РИА Новости", каждая компания была оштрафована на 4 млн руб. Социальные сети были признаны виновными в нарушении статьи Кодекса об административных правонарушениях о нарушении законодательства в области персональных данных.
Общество
«Гаражную амнистию» предложили провести в России
В правительство поступил проект закона о "гаражной амнистии", передает РИА "Новости". Документ внести Минэкономразвития и Росреестр.
Экономика
ЦБ хочет контролировать правила продажи финансовых продуктов
Банк России хочет получить право устанавливать правила продажи финансовых продуктов.
Политика
Гражданин Германии арестован за нарушение эмбарго в отношении России
Немецкие стражи порядка арестовали местного жителя по подозрению в нарушении эмбарго против России, сообщает Федеральная прокуратура Германии.
Общество
Метро в Екатеринбурге за год потеряло 2 миллиона пассажиров
В 2018 году на метро проехало 47 млн 334 тысячи человек, в 2019 году – всего 45 млн 392 тысячи.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Биатлон
IBU открыл дело против биатлониста Устюгова
Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова.
Здоровье
Из «Градостроителя» в инфекционную больницу перевели одного человека
Из реабилитационного центра «Градостроитель», который находится в 30 км от Тюмени, в инфекционную больницу перевели одного человека.
Авто
BMW отзывает более 1,6 тыс. автомобилей в России
Компания BMW отзывает в России 1652 автомобиля BMW 3-Series (E46).