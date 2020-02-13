Общество
Газета.RuВ России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
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с чего всё началось
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.Известиявчера в 16:01
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