Общество

Газета.RuГазета.RuВ России предложили запретить шуметь днем

Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
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с чего всё началось

Покой не только снится: в России хотят запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. Штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известиявчера в 16:01

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В России собрались запретить шуметь днем

Московский Комсомолец01:07

По всей России предложили запретить шуметь днем

Газета.Ru01:33

В России предложили запретить шуметь днем

Известиявчера в 16:03

В России предлагают запретить шуметь днём

RT на русскомвчера в 17:54

«Известия»: в России могут ввести штрафы за шум в дневные часы

ТАССвчера в 17:40

В Совфеде хотят запретить шуметь днем

URA.Ruвчера в 16:40

СМИ узнали о планах властей ввести штрафы за шум в дневные часы

РБКвчера в 18:15
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Политика

Социологи сообщили об ухудшении отношения жителей России к Украине

Около половины (47%) жителей России относятся к Украине плохо, говорится в результатах исследования, проведённого совместно социологами Киевского международного института социологии и Левада-центра.
REGNUM вчера в 23:48
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Умер советский разведчик Алексей Ботян

ТАСС 00:44
Происшествия

В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой

В Псковской области при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo погибли восемь человек.
Ведомости вчера в 20:52
Шоу-бизнес

Владимир Пресняков показал архивное фото с мамой

Владимир Пресняков Сегодня Владимир Пресняков поделился совместной с мамой ретро-фотографией, которая была сделана в начале 1980-х.
Вокруг ТВ вчера в 09:12
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Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток»

Ксения Собчак ответила на критику ее нового шоу.
ToDay News Ufa вчера в 04:22
Здоровье

Власти Китая сообщили о резком росте числа заразившихся коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зафиксирован резкий рост числа заразившихся коронавирусом нового типа Covid-19.
Газета.Ru 01:44
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта

РИА Новости вчера в 16:56
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Общество

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ

В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
RT на русском вчера в 22:00
Происшествия

Воронежский детсад заплатит 600 тысяч обваренному компотом ребенку

Суд в Воронеже удовлетворил иск родителей восьмилетней девочки к детскому саду № 83. Три года назад ребенка там обварили горячим компотом.
Российская газета 02:29
Футбол

Бийол рассказал о самом большом потрясении за полтора года в России

Словенский полузащитник московского ЦСКА Яка Бийол рассказал о том, что его поразило за время пребывания в России, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 02:00
Экономика

Центробанк продаст правительству акции Сбербанка

Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
REGNUM 11 февраля в 08:33
Шоу-бизнес

Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева

Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Gazeta.SPb вчера в 13:20
Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
Армия и оружие

Минобороны опровергло слова Эрдогана о нападениях в Сирии

12 февраля Эрдоган обвинил российских военных и действующие совместно с ними военные силы Сирии в атаках на мирных жителей Идлиба.
РБК вчера в 11:12
Происшествия

СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника

Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
РИА Новости вчера в 10:48
Общество

Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
РИА Новости вчера в 22:40
Экономика

Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 04:39
Футбол

Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции

Российского полузащитника футбольного клуба "Монако" Александра Головина дисквалифицировали на одну игру чемпионата Франции.
Газета.Ru вчера в 23:32
Происшествия

Задержаны участники сообщества по организации интим-услуг в Иркутске

В Иркутской области задержаны четыре предполагаемых участника сообщества по организации интим-услуг.
РЕН ТВ вчера в 04:04
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери

Актриса Милла Йовович рассказала о болезни новорожденной дочери.
Вести.Ru 11 февраля в 05:12
Происшествия

Учёный из Новочеркасска приговорён к 7,5 года колонии за госизмену

Ростовский областной суд приговорил к 7,5 года колонии строгого режима доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева.
RT на русском 02:19
Армия и оружие

Американские военные застрелили подростка на севере Сирии

Военные США убили 14-летнего курдского подростка в районе поселка Харбат-Хамо в сирийской провинции Хасека, неподалеку от города Камышлы.
ФАН вчера в 07:41
Общество

Финская журналистка оценила обед российских школьников

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Известия 00:08
Общество

Законопроект о «гаражной амнистии» внесен в правительство РФ

В правительство РФ внесен проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены", говорится в сообщении Росреестра.
РИА Новости 02:09
Хоккей

Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Коммерсантъ вчера в 12:55
Происшествия

Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина

Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Газета.Ru 11 февраля в 08:59
Происшествия

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда

Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
РИА Новости вчера в 15:51
Политика

Мишустин отменил более 3,6 тыс. актов СССР

Более 3,6 тыс. правовых актов СССР признаны в России недействительными.
ФАН 01:19
Экономика

Лояльность россиян к банкам снизилась до пятилетнего минимума

Индекс лояльности клиентов банков в России за прошлый год сократился почти в три раза, сообщил РБК со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ.
Коммерсантъ 00:43
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