Общество
RT на русскомВ России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.
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с чего всё началось
Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.Известиявчера в 16:01
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Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»
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Экономика
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Общество
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Футбол
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Общество
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Авторитетный информатор под ником RODENT950 дополнил слова вице-президента Huawei, заявив, что Harmony OS для смартфонов в лучшем случае будет готова к концу лета, и скорее всего первым аппаратом на молодой операционной системе Harmony OS станет Huawei Mate 40.
Общество
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Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
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Общество
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Общество
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Общество
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Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Происшествия
Стрельба произошла в школе в Калифорнии
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Политика
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Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
Политика
Коломойский нанял личного адвоката Трампа
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Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
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Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.
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Происшествия
Коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
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