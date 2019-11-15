Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.
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с чего всё началось

Этанол красоты: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.
Известиявчера в 16:01

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В России могут запретить водку с ароматизаторами

RT на русскомвчера в 22:40

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Известиявчера в 18:54

«Известия»: в России хотят запретить водку с ароматизаторами

РИА Новостивчера в 22:02

Без золота и ванилина: какой будет водка в России

РЕН ТВвчера в 22:22

«Известия»: в водку перестанут добавлять сусальное золото и ванилин

ТАССвчера в 20:40

Водка с золотыми хлопьями и ванилином может исчезнуть в России

Телеканал 360°вчера в 18:53

СМИ узнали о планах производителей отказаться от хлопьев золота в водке

РБКвчера в 22:05
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Хоккей

Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» разгромить «Рейнджерс»

РБК вчера в 23:59
Происшествия

Власти Благовещенска после стрельбы в колледже проверили ЧОП в школе

Частное охранное предприятие «Сириус-А», обеспечивающее охрану Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где 14 ноября произошла стрельба, также охраняет одну из школ в Благовещенске.
RT на русском 00:44
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Общество

Росмолодежь определилась с куратором молодежного контента для Сети

Сколько денег направят на контент для молодежи Предполагается, что в случае наделения ИРИ статусом координационного центра, отвечающего за производство интернет-контента, Росмолодежь предоставит организации целевую субсидию, рассказывает РБК собеседник, близкий к администрации президента.
РБК вчера в 23:00
Футбол

Украина победила Эстонию в товарищеском матче

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Эстонию в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил полузащитник Роман Безус.
Спорт-Экспресс вчера в 13:55
Общество

Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить

Телепродюсер и экс-игрок КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Максима Галкина в Новосибирске.
Газета.Ru 13 ноября в 06:11
Здоровье

Текслер утвердил нового директора ФОМС Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим указом назначил на пост директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Агату Ткачеву.
Курс дела 00:53
Гаджеты

Huawei в 2020 году намерена отказаться от Android

Авторитетный информатор под ником RODENT950 дополнил слова вице-президента Huawei, заявив, что Harmony OS для смартфонов в лучшем случае будет готова к концу лета, и скорее всего первым аппаратом на молодой операционной системе Harmony OS станет Huawei Mate 40.
Astera вчера в 15:53
Общество

Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
Известия вчера в 14:30
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Общество

Майор ФСБ случайно выдал гостайну, когда просил отпуск

Сотрудник пограничного управления ФСБ по Крыму случайно выдал гостайну суду.
URA.Ru вчера в 23:08
Общество

В Крыму владелец зоопарка планирует отдать или умертвить 30 медведей

Бизнесмен Олег Зубков, который является владельцем зоопарка "Тайган" в Крыму, намерен отдать или умертвить часть медведей, в случае если зверинец будет закрыт по решению суда.
Газета.Ru вчера в 21:26
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
Происшествия

Стрельба произошла в школе в Калифорнии

Газета.Ru вчера в 11:36
Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Политика

Путин заявил о выполнении задач России в Сирии

Россия выполнила поставленные в Сирии задачи. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 16:30
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Политика

Коломойский нанял личного адвоката Трампа

Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:56
Политика

Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину

Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
Ведомости вчера в 17:48
Происшествия

Во Владивостоке грузовик столкнулся с электропоездом

Во Владивостоке произошло столкновение микрогрузовика и электропоезда, следовавшего по маршруту «Владивосток - Кневичи», сообщает 15 ноября Главное управление МЧС России по Приморскому краю.
Известия вчера в 23:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor 13 ноября в 14:11
Политика

Лукашенко предложил изменить договор с Россией об охране границы

Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
Ведомости вчера в 08:13
Происшествия

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Происшествия

В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Российская газета 00:59
Хоккей

Гол Радулова помог «Далласу» обыграть «Ванкувер»

Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов забил гол.
Чемпионат 00:44
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поделилась рецептом напитка для похудения

Балерина Анастасия Волочкова поделилась с поклонниками своими секретами поддержания хорошей физической формы.
Вечерняя Москва 13 ноября в 19:12
Происшествия

Коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката

Пятый канал вчера в 11:41
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Музыка

Сергей Соседов раскритиковал концерт Аллы Пугачевой в Минске

Bimru.ru вчера в 01:52
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