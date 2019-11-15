Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.
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с чего всё началось

Этанол красоты: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.
Известиявчера в 16:01

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В России могут запретить водку с ароматизаторами

RT на русскомвчера в 22:40

В водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Известиявчера в 18:54

«Известия»: в России хотят запретить водку с ароматизаторами

РИА Новостивчера в 22:02

Без золота и ванилина: какой будет водка в России

РЕН ТВвчера в 22:22

«Известия»: в водку перестанут добавлять сусальное золото и ванилин

ТАССвчера в 20:40

Водка с золотыми хлопьями и ванилином может исчезнуть в России

Телеканал 360°вчера в 18:53

СМИ узнали о планах производителей отказаться от хлопьев золота в водке

РБКвчера в 22:05
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Культура

People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной

RuNews24.ru 13 ноября в 07:58
Экономика

«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»

Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник.
Ведомости 01:16
Гаджеты

Motorola представила складной RAZR с гибким экраном

Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Вести.Хайтек вчера в 00:14
Происшествия

В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Российская газета 01:20
Финансы

РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

Lenta.ru вчера в 22:51
Политика

Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
РИА Новости 02:00
Происшествия

В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 01:20
Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
ТВ Центр вчера в 13:26
Здоровье

Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций

Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
REGNUM вчера в 14:14
Футбол

Определены 10 из 24 участников Евро-2020

По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Sport24.ru вчера в 18:36
Общество

Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:08
Политика

Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
RT на русском 01:04
Кино

Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России

Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Время Пресс вчера в 05:56
Экономика

В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты

Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
REGNUM 02:09
Происшествия

В Челябинской области возле заброшенного завода нашли тело школьницы

Фото с сайта pixabay.com Тело было обнаружено возле заброшенного здания хлебозавода.
Вечерний Челябинск 02:19
Политика

Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту

Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
РИА Новости 13 ноября в 12:19
Политика

Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»

Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Rambler News Service вчера в 14:41
Происшествия

В квартире на западе Москвы произошел взрыв

ТАСС вчера в 19:42
Экономика

В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Газета.Ru вчера в 04:45
Происшествия

Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае

В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Lenta.ru 02:11
Происшествия

Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика»

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.
Газета.Ru 02:06
Транспорт

Росавтодор: строительство новой трассы из Краснодара в Крым выгоднее реконструкции

Реконструкция автодороги А-289 от Краснодара, через Славянск-на-Кубани и Темрюк до перечесения с трассой А-290 "Новороссийск - Керчь" предусмотрена федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста", входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Будущее России. Национальные проекты 01:32
Кино

Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»

Культуромания вчера в 12:08
Футбол

Роналду оформил хет-трик за сборную

Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
ГЛАС.RU вчера в 20:02
Общество

Медведев запретил посуточную аренду квартир

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Газета.Ru вчера в 15:26
Происшествия

Россия заявила права на Бориса Мазо

Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Общество

Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая

Infox.ru вчера в 05:05
Общество

СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы

Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Теннис

Роджер Федерер: «Сыграл невероятно против Джоковича»

Спорт-Экспресс вчера в 21:10
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