Общество
RT на русскомВ России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.
Читать в источнике
Оценить79
с чего всё началось
Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 02:36, Ашберн
Культура
People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Экономика
«Коммерсантъ»: франчайзи Superdry может купить долю в «Детском мире»
Долю АФК «Система» в «Детском мире» может купить Surya Group, которая развивает в России магазины Superdry и контролирует сеть Jeans Symphony, рассказал «Коммерсанту» источник, знакомый с обсуждением сделки, и подтвердил близкий к «Системе» собеседник.
Гаджеты
Motorola представила складной RAZR с гибким экраном
Motorola официально представила первый в своей линейке складной смартфон с непрерывным, сгибаемым посередине экраном.
Происшествия
В Крыму нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая несколько дней назад пятилетняя девочка найдена мертвой в Раздольненском районе Крыма.
Финансы
РБК: банки хотят получать от клиентов декларации о доходах
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) позволить гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Политика
Президент Литвы помиловал двух россиян, осужденных за шпионаж
Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж, сообщает сайт главы Литовский Республики.
Происшествия
В «Шереметьево» прибывший из Минска самолет задел другой лайнер
Пассажирский Airbus A-320, маневрируя после посадки в московском аэропорту "Шереметьево", задел крылом другой лайнер, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Культура
Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»
Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.
Здоровье
Мать девочки из США с пятном на лице рассказала о результатах операций
Пока о результатах операции по удалению родимого пятна с лица девочки Луны Феннер из США говорить рано, заявила 14 ноября мать ребёнка Кэрол Феннер в интервью «360».
Футбол
Определены 10 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.
Общество
Скворцова назвала среднюю зарплату врачей в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова назвала среднюю заработную плату российских врачей, сообщает РИА Новости.
Политика
Спикер Рады назвал сроки референдума о продаже земли иностранцам
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал, когда может состояться референдум по поводу продажи украинской земли иностранцам.
Кино
Фильм Андрея Кончаловского «Грех» выходит в прокат в России
Большинство ролей в фильме играют итальянские артисты. Сам Кончаловский отметил, что фильм обошелся в сумму более одного миллиарда рублей.
Экономика
В России с июня 2020 года начнут маркировать молочные продукты
Введение с 1 июня 2020 года обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции утверждено премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Происшествия
В Челябинской области возле заброшенного завода нашли тело школьницы
Фото с сайта pixabay.com Тело было обнаружено возле заброшенного здания хлебозавода.
Политика
Трамп не смотрит трансляцию слушаний по импичменту
Президент США Дональд Трампа не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, идущих в рамках процедуры его импичмента, заверила журналистов его пресс-секретарь Стефани Гришам.
Политика
Путин прокомментировал новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новый иск «Нафтогаза Украины» к «Газпрому» обостряет ситуацию с переговорным процессом по контракту на транзит российского газа через территорию Украины после 2019 года, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
Происшествия
В квартире на западе Москвы произошел взрыв
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
Происшествия
Пьяный россиянин избил беременную женщину в трамвае
В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
Происшествия
Возбуждено дело против судмедэксперта за алкоголь в крови «пьяного мальчика»
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел в крови сбитого летом в ДТП в Кировской области мальчика.
Транспорт
Росавтодор: строительство новой трассы из Краснодара в Крым выгоднее реконструкции
Реконструкция автодороги А-289 от Краснодара, через Славянск-на-Кубани и Темрюк до перечесения с трассой А-290 "Новороссийск - Керчь" предусмотрена федеральным проектом "Коммуникации между центрами экономического роста", входящим в состав Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Кино
Киану Ривз появился в новом трейлере «Губки Боба 3»
Футбол
Роналду оформил хет-трик за сборную
Вскоре Бернарду Силва забил в ворота литовцев пятый мяч, а Криштиану Роналду оформил хет-трик и довёл счёт до неприличного.
Общество
Медведев запретил посуточную аренду квартир
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.
Происшествия
Россия заявила права на Бориса Мазо
Согласно документам, представленным австрийскими адвокатами господина Мазо в суд, дом был приобретен на заемные средства, полученные компанией семьи экс-чиновника от фирмы его бизнес-партнера, причем недвижимость оценивалась в €2 млн.
Общество
Охранники Медведева поставили на колени пенсионерку с Алтая
Общество
СМИ сообщили о тайных поставках нефти из Венесуэлы
Венесуэла тайно экспортирует за рубеж миллионы баррелей нефти, сообщает Bloomberg.
Теннис