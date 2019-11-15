Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.
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с чего всё началось

Этанол красоты: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.
Известиявчера в 16:01

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Производители водки пообещали вернуть в состав напитка ванилин

Комсомольская правда05:07

Водка с добавками не исчезнет из продажи — Союз производителей алкоголя

Телеканал 360°05:02

«Известия»: в водку перестанут добавлять сусальное золото и ванилин

ТАССвчера в 20:40

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РБКвчера в 22:05

«Известия»: в России хотят запретить водку с ароматизаторами

РИА Новостивчера в 22:02

Без золота и ванилина: какой будет водка в России

РЕН ТВвчера в 22:22

Эксперт назвал избыточным требование лишить водку нерастительных ароматизаторов

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