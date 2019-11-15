Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.

с чего всё началось

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.

В России могут запретить водку с ароматизаторами

Общество Налоговики хотят забирать подарки детям за долги родителей Федеральная налоговая служба (ФНС) все тщательнее проверяет окружение должников перед бюджетом: она хочет привлекать к субсидиарной ответственности их детей – забирать подарки родителей.

Финансы Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.

Политика Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Шоу-бизнес Ольга Бузова помирилась с сестрой Анной Ольга Бузова помирились с сестрой Анной почти спустя год после конфликта, возникшего во время отдыха на престижном горнолыжном курорте в Куршевеле.

Футбол Черчесов не говорил с Акинфеевым о возвращении в сборную Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что не обсуждал с вратарем и капитаном ЦСКА Игорем Акинфеевым возвращение в национальную команду.

Экономика В БРИКС предложили создать единую криптовалюту для альянса Деловой совет БРИКС поддержал идею Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) создать единую платежную систему для расчетов между странами-участницами союза (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР).

Авто АвтоВАЗ стал проверять качество автомобилей по-новому В ноябре началась работа по перестройке логистики финальных тестов автомобилей LADA и заключительных проверок качества конечных продуктов, сошедших с конвейера, сообщили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Хоккей Ковальчук прокомментировал свой вывод состава «Лос-Анджелеса» Накануне стало известно, что "Лос-Анджелес" вывел 36-летнего форварда Илью Ковальчука из состава, игрок продолжает тренироваться с командой, но не будет принимать участия в матчах.

Авто Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E рассекретили до премьеры Несколько дней остаётся до премьеры серийного электрического кроссовера Ford Mustang Mach-E, дизайн которого вдохновлён знаменитым масл-каром и который станет первой серийной "электричкой" марки.

Технологии Алгоритм для оценки высоты звука подскажет сходство с Фредди Меркьюри В новой работе разработчики из Google Research под руководством Бита Гфеллера (Beat Gfeller) решили проблему другим способом: работа их алгоритма SPICE (Self-supervised Pitch Estimation) возможна благодаря сверточному энкодеру, который анализирует частоту звука по его спектрограмме.

Происшествия Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.