Общество
RT на русскомВ России могут запретить водку с ароматизаторами
В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.
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с чего всё началось
Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.Известиявчера в 16:01
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