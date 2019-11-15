Общество

RT на русскомRT на русскомВ России могут запретить водку с ароматизаторами

В России могут запретить производство водки с золотыми хлопьями и нерастительными ароматическими добавками с 2021 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на рабочую группу по спиртовой и ликёро-водочной продукции Росалкогольрегулирования.
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с чего всё началось

Этанол красоты: в водку перестанут добавлять золотые хлопья и ванилин

Если водка с элементами декора — сусальным золотом, монетами, марками — не стала массовым продуктом и отказ от нее не повлияет на оборот рынка, то запрет части ароматических добавок, в том числе ванилина, существенно сократит ассортимент алкогольных напитков, считают эксперты.
Известиявчера в 16:01

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Эксперт назвал избыточным требование лишить водку нерастительных ароматизаторов

Известия03:52

Без золота и ванилина: какой будет водка в России

РЕН ТВвчера в 22:22

СМИ узнали о планах производителей отказаться от хлопьев золота в водке

РБКвчера в 22:05

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РИА Новостивчера в 22:02

В России могут запретить водку с ароматизаторами

RT на русскомвчера в 22:40

«Известия»: в водку перестанут добавлять сусальное золото и ванилин

ТАССвчера в 20:40

Водка с золотыми хлопьями и ванилином может исчезнуть в России

Телеканал 360°вчера в 18:53
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Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 04:10, Вашингтон
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В МВД подтвердили, что, находясь в трамвае, пьяный мужчина «беспричинно» начал избивать беременную женщину.
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Во Владимирской области в ДТП попал школьный автобус

По информации издания, ДТП произошло в городе Курлово. Автобус, в котором находились восемь школьников, столкнулся с легковым автомобилем.
REGNUM 02:23
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Шить спецодежду для метро будут партнеры компании на территории России, пояснила дизайнер.
Ведомости 03:12
Происшествия

Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров

Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Экономика

Белорусский рубль вошел в тройку популярных в России валют

Белорусский рубль оказался самой интересной иностранной валютой для сбережений после «традиционных» доллара и евро, обогнав при этом китайский юань, британский фунт и швейцарский франк.
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Экономика

В России захотели чеканить монеты в 50 рублей

Представители вендинговой индустрии выступают за появление в России новой монеты номиналом 50 рублей.
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По информации правоохранительных органов, мужчина в октябре поджег автомобиль марки Jaguar, принадлежащий Гимбатову.
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Экономика

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Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.
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Международная следственная группа (JIT) по делу крушения в 2015 г. малайзийского Boeing 777 заявила об обнаружении записей телефонных разговоров, в которых упоминаются высокопоставленные российские должностные лица.
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Договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства был заключен между Россией и Белоруссией в 1995 г. Он автоматически продлевался каждые пять лет, в ноябре вновь истекает срок действия этого документа.
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Путин допустил прекращение транзита газа через Украину

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Коммерсантъ вчера в 16:24
Политика

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Антон Кориневич, занимающий должность «представителя президента Украины в Крыму», пообещал, что Киев отреагирует на запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту через Керченский пролив на полуостров и обратно.
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Культура

Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди»

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Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

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Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.
REGNUM 04:03
Происшествия

На западе Москвы произошел взрыв в жилом доме

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Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
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Житель ДНР получил 11 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

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Солист Rammstein «подрался» с космонавтом на Дворцовой площади

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Армия и оружие

Сирия потребует от США компенсации за хищение нефти

Жалобу на США по поводу хищения сирийской нефти направит в ООН Сирия, заявил президент страны Башар Асад 15 ноября в интервью РИА Новости.
Красная весна 03:49
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