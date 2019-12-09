Издание «Российская газета» распространило информацию, согласно которой российское Министерство экономического развития предложило отнести ряд пенсий граждан России к категории доходов, с которых запрещено взыскивать долги.

Взыскание долгов с пенсий могут запретить в России

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