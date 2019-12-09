Общество
Деловое.ТВВ России хотят защитить пенсии от взыскания долгов
Речь идет о праве на социальное обеспечение граждан России. В настоящий момент неприкосновенными являются различные социальные выплаты, но не страховая пенсия. Исключением для ограничения станут долги по ЖКХ и обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.
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Эксперты назвали запрет взыскания долгов с пенсий «безграмотным»
Общественное телевидение России04:26
Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий
Известиявчера в 05:30
В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российская газетавчера в 10:20
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Экономика
В России дорожает вторичное жилье
Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Политика
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Политика
Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot
В эфире телеканала TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 ради покупки американского противоракетного комплекса Patriot.
Общество
Сергей Собянин подтвердил смерть Юрия Лужкова
Мэр принёс соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Лужков скончался на 84-м году жизни.
Политика
В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций
Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Политика
Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате
Происшествия
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу
В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
Политика
Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве
Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
Общество
КС вынесет решение о правах жертв репрессий вернуться жить в Москву
Конституционный суд России провозгласит во вторник постановление по делу о конституционности законоположений, которые во взаимосвязи не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители проживали в столице, пока не были репрессированы в 1930-1940 годах.
Экономика
Минфин введет новую систему господдержки бизнеса
Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
Политика
Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
Происшествия
В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок
Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
Общество
Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck
Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
Экономика
Российское электричество для заводов оказалось дороже американского
Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Общество
Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу
Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Кино
Стали известны номинанты на «Золотой глобус»
Происшествия
СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров
Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
Политика
Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике
Политика
Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Кино
Вышел трейлер фильма про детей «Охотников за привидениями»
«Охотники за привидениями: Наследники» дебютируют в прокате 9 июля 2020 года.
Политика
Митинговавшие у офиса Зеленского в Киеве разошлись
Митингующие остались довольны визитом Зеленского в Париж, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные интернет-ресурсы.
Экономика
Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году
Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
Авто
«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»
Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Спорт
Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
Армия и оружие
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.