Речь идет о праве на социальное обеспечение граждан России. В настоящий момент неприкосновенными являются различные социальные выплаты, но не страховая пенсия. Исключением для ограничения станут долги по ЖКХ и обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.

В России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

Экономика В России дорожает вторичное жилье Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.

Политика Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot В эфире телеканала TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 ради покупки американского противоракетного комплекса Patriot.

Политика В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.

Общество КС вынесет решение о правах жертв репрессий вернуться жить в Москву Конституционный суд России провозгласит во вторник постановление по делу о конституционности законоположений, которые во взаимосвязи не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители проживали в столице, пока не были репрессированы в 1930-1940 годах.

Экономика Минфин введет новую систему господдержки бизнеса Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».

Общество Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.

Происшествия СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Экономика Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.