Общество

Деловое.ТВДеловое.ТВВ России хотят защитить пенсии от взыскания долгов

Речь идет о праве на социальное обеспечение граждан России. В настоящий момент неприкосновенными являются различные социальные выплаты, но не страховая пенсия. Исключением для ограничения станут долги по ЖКХ и обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.
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Эксперты назвали запрет взыскания долгов с пенсий «безграмотным»

Общественное телевидение России04:26

В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

URA.Ruвчера в 14:48

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБК08 декабря в 19:18

Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

РИА Новостивчера в 09:43

Эксперт оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян

RT на русскомвчера в 09:36

Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий

Известиявчера в 05:30

В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Российская газетавчера в 10:20
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Экономика

В России дорожает вторичное жилье

Лидерами по росту цен стали города Дальнего Востока – там вторичное жилье подорожало в среднем на 10% за год, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные ЦИАН.
Вести.Ru вчера в 10:40
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Политика

Эрдоган: Турция не откажется от С-400 ради американских Patriot

В эфире телеканала TRT президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не будет отказываться от российских зенитных ракетных систем С-400 ради покупки американского противоракетного комплекса Patriot.
Военное дело вчера в 15:36
Общество

Сергей Собянин подтвердил смерть Юрия Лужкова

Мэр принёс соболезнования родным и близким Юрия Лужкова. Лужков скончался на 84-м году жизни.
Говорит Москва 04:36
Политика

В России за год выявили 78 ячеек террористических организаций

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что на территории страны за год была выявлена деятельность 78 ячеек международных террористических организаций.
RT на русском 03:45
Спорт

Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу

Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Чемпионат 02:30
Политика

Аваков рассказал об атмосфере на переговорах в нормандском формате

Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу

В чешской больнице неизвестный открыл стрельбу в одной из палат.
BFM.ru 03:04
Политика

Путин назвал убитого в Берлине организатором терактов в метро в Москве

Глава государства напомнил, что только в одном из терактов, к организации которого был причастен убитый, погибли 98 человек.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

КС вынесет решение о правах жертв репрессий вернуться жить в Москву

Конституционный суд России провозгласит во вторник постановление по делу о конституционности законоположений, которые во взаимосвязи не позволяют получить жилье в Москве людям, чьи родители проживали в столице, пока не были репрессированы в 1930-1940 годах.
РИА Новости 02:29
Экономика

Минфин введет новую систему господдержки бизнеса

Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
РБК вчера в 22:03
Политика

Украинский сайт «Миротворец» заявил, что останавливает работу серверов

Скандально известный украинский сайт "Миротворец" заявил, что ограничивает доступ к своим данным.
РИА Новости 04:17
Происшествия

В Удмуртии спасён находившийся в квартире с мёртвой матерью ребёнок

Соцслужбы Удмуртии спасли двухлетнего ребёнка, чья мать-одиночка умерла от пневмонии в одной из квартир Ижевска.
RT на русском 01:44
Армия и оружие

Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Росбалт 01:14
Общество

Илон Маск проехался по улицам Лос-Анджелеса на новом Tesla Cybertruck

Американский предприниматель Илон Маск проехал по улицам Лос-Анджелеса за рулём электропикапа Cybertruck, произведённого его компанией Tesla.
News.ru вчера в 09:41
Экономика

Российское электричество для заводов оказалось дороже американского

Стоимость электроэнергии для бизнеса в России оказалась выше, чем в США.
Lenta.ru вчера в 04:31
Общество

Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу

Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.
РИА Новости 04:09
Гаджеты

DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
ТАСС 01:21
Кино

Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

Москва 24 вчера в 10:25
Происшествия

СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров

Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.
РБК вчера в 04:59
Политика

Лидеры встречи «нормандской четверки» приняли коммюнике

Союзное Вече 04:18
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Кино

Вышел трейлер фильма про детей «Охотников за привидениями»

«Охотники за привидениями: Наследники» дебютируют в прокате 9 июля 2020 года.
Ридус вчера в 20:12
Политика

Митинговавшие у офиса Зеленского в Киеве разошлись

Митингующие остались довольны визитом Зеленского в Париж, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные интернет-ресурсы.
Российская газета вчера в 23:41
Экономика

Цены на авиабилеты в России продолжат расти в 2020 году

Российские авиакомпании в 2020 году будут вынуждены поднимать цены на авиабилеты ввиду увеличения расходов, передают 10 декабря «Известия» со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта.
REGNUM вчера в 23:44
Авто

«АвтоВАЗ» сделает Chevrolet Niva «Ладой»

Как рассказали в пресс-службе компании, АВТОВАЗ и General Motors уже подписали соответствующее соглашение.
Tvoe-avto.com вчера в 13:04
Спорт

Сергей Шнуров в стихах прокомментировал решение WADA

Петербургский дневник вчера в 09:39
Происшествия

Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
Армия и оружие

ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море

Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко.
RT на русском вчера в 02:19
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