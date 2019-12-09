Общество

РБКРБКВ правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

Как объясняют авторы поправок, взыскание долгов с пенсий нивелирует право на социальное обеспечение, которое установлено российской Конституцией. При этом в документе допускается удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.
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В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

URA.Ru14:48

В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Российская газета10:20

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБКвчера в 19:18

Эксперт оценил возможный запрет на взыскание долгов с пенсий россиян

RT на русском09:36

Коллекторы назвали минусы идеи запрета на взыскание долгов с пенсий

Известия07:24

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъвчера в 21:37

Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

РИА Новости09:43
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Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия 23:07
Политика

Зеленский оценил переговоры с Путиным в Париже

В рамках саммита Зеленский и Путин провели переговоры и договорились об обмене заключенными до конца года в формате «всех на всех» и «разблокировали» газовый вопрос.
РБК 23:07
Экономика

Эксперт перечислил альтернативы дорожающему отдыху в Турции

В случае появления предложений, способных повлиять на спрос на рынке, цены на отдых в Турции начнут снижаться, добавил он.
РИА Новости 19:07
Политика

Зеленский заявил о продлении на год закона об особом статусе Донбасса

Закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год, заявил президент Украины Владимир Зеленский журналистам по итогам саммита «нормандской четверки», который прошел в Париже 9 декабря.
Известия 21:18
Экономика

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов в 2020 году

Стоимость авиаперелетов в 2020 году продолжит расти, предупредили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).
Известия 20:13
Экономика

Минфин введет новую систему господдержки бизнеса

Бизнес сможет получить господдержку лишь в том случае, если не найдет альтернативные источники финансирования на рынке, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов, передает газета «Известия».
РБК 22:03
Общество

В России подорожает мобильная связь

Мобильная связь в России в 2020 году может подорожать на 17-18 процентов, говорится в исследовании агентства Content Review, выдержки из которого приводит РИА Новости.
Lenta.ru 03:06
Политика

Путин стал наставником Зеленского на «нормандском саммите»

Sputnik Таджикистан 13:12
Здоровье

Врач-геронтолог посоветовал, как правильно подготовиться к старости

Директором Научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» доктором медицинских наук Кириллом Прощаевым рассказано, что для здорового старения организму человека важно наличие физической активности, правильное питание, а также своевременная диагностика заболеваний и прохождение медосмотров.
Ugpressa.ru вчера в 10:53
Политика

Аваков оценил позицию Зеленского на встрече «нормандской четверки»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал о ходе переговоров лидеров стран "нормандской четверки".
РЕН ТВ 15:53
Происшествия

Пригожин прокомментировал ДТП с участием сына Валерии

Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 09:08
Происшествия

Суд оштрафовал охранявший благовещенский колледж ЧОП после стрельбы

Арбитражный суд Амурской области оштрафовал частное охранное предприятие "Сириус-А", охранявшее колледж в Благовещенске, где произошла стрельба, сообщает RT.
Газета.Ru 22:33
Спорт

Бах подтвердил, что МОК намерен исполнять решение WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах подтвердил намерение организации исполнять решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта.
RT на русском 15:36
Шоу-бизнес

Елена Степаненко прокомментировала свадьбу Петросяна

Бывшая супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко наконец отреагировала на новости о его браке с молодой помощницей.
Gazeta.SPb 19:32
Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда 14:14
Футбол

«Манчестер Сити» может приобрести защитника «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Самуэль Юмтити может в зимнее трансферное окно перебраться в Англию, об этом сообщают французские СМИ.
ГЛАС.RU 20:05
Политика

Конгресс США согласовал оборонный бюджет в размере $738 млрд

Конгресс утвердил бюджет в размере $738 млрд.
Газета.Ru 22:13
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец 19:22
Политика

Зеленский рассказал об итогах переговоров на нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами России, Франции и ФРГ в Париже заявил, что в ходе саммита в нормандском формате обсуждались вопросы об обмене пленными по формуле «всех на всех».
RT на русском 17:54
Фигурное катание

Трусова заняла третье место в финале Гран-при

Рязанская фигуристка Александра Трусова стала третьей в финале Гран-при по фигурному катанию в Италии.
RZN.info вчера в 00:45
Политика

Зеленский пригласил российских журналистов приехать на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский пригласил журналистов из РФ лично приехать на Украину.
Политика Сегодня 21:10
Экономика

Экономисты оценили число россиян с теневыми зарплатами

Потери бюджетной системы из-за неформальной занятости составляют около 3 трлн руб. ежегодно, подсчитали экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР, входит в медиахолдинг РБК) на основе сравнения данных ФНС и Росстата.
РБК 16:00
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ 23:22
Происшествия

Опубликована предсмертная записка бывшего тамбовского вице-губернатора

РИА Новости 15:04
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости 04:21
Экономика

Топ-10: самые дорогие компании мира после IPO Saudi Aramco

Стоимость выставляемых на продажу акций говорит о том, что Saudi Aramco, скорее всего, станет самой дорогой публичной компанией в мире.
РБК 08:09
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК 07 декабря в 09:13
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Происшествия

Восьмилетний мальчик пропал в Ивановской области

Восьмилетний мальчик исчез по пути из школы в городе Кинешма Ивановской области.
Народные новости 21:28
Футбол

«Барселона» потеряла Месси перед матчем с «Интером»

Sport.ru 10:59
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