Общество

РБКРБКВ правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

Как объясняют авторы поправок, взыскание долгов с пенсий нивелирует право на социальное обеспечение, которое установлено российской Конституцией. При этом в документе допускается удержание из пенсии задолженности по ЖКХ или обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.
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В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

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