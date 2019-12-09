Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

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В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Российская газетавчера в 10:20

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

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Коллекторы назвали минусы идеи запрета на взыскание долгов с пенсий

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Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

РИА Новостивчера в 09:43

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБК08 декабря в 19:18
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Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
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В Екатеринбурге задержали предполагаемого убийцу двух девушек

В столице Среднего Урала удалось задержать подозреваемого в убийстве двух девушек на Уктусе.
REGNUM вчера в 14:49
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В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
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Вопрос «разблокирован»: Путин и Зеленский обсудили транзит газа

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РИА Новости вчера в 18:55
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Два очка Овечкина не спасли «Вашингтон» от поражения «Коламбусу»

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Российский автомобилестроительный концерн "АвтоВАЗ" подписал соглашение о выкупе у американской корпорации General Motors 50% в совместном предприятии GM-Avtovaz (Тольятти).
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Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
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Дочь Эльдара Рязанова прошлась по внешности Аллы Пугачевой

Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
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Экс-глава WADA назвал пустой тратой времени подачу Россией иска в CAS

Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
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Коммерсантъ вчера в 23:22
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Извержение вулкана произошло на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, сообщает AP.
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Минприроды потребовало от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.
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В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»

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Анастасия Волочкова ответила на обвинения в пьянстве

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В мэрии Владивостока рассказали о причине обысков

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил о расследовании дела об откатах с ущербом для бюджета на 17 млн руб. "Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году", — утверждается в сообщении пресс-службы.
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