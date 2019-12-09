Общество
КоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российская газетавчера в 10:20
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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
Общество
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Прямыми конкурентами новинок станут грузовые автомобили «ГАЗель».
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Прошлась Ольга Рязанова и по внешним данным Аллы Борисовны.
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Бывший функционер добавил, что обращение в Спортивный арбитраж — это пустая трата времени и денег для России.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече лидеров "нормандского формата" достигнута договоренность о восстановлении режима прекращения огня, обмене пленными по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.
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Минприроды потребовало от глав регионов принять меры для стабилизации ситуации в отрасли обращения с отходами и не допустить банкротств мусорных операторов.
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В Сеть слили первые кадры «Годзиллы против Конга»
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Ранее стало известно, что автомобиль, в котором ехал сын певицы Валерии Арсений Шульгин, врезался в отбойник в Ленинградской области.
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Происшествия
В мэрии Владивостока рассказали о причине обысков
Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил о расследовании дела об откатах с ущербом для бюджета на 17 млн руб. "Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году", — утверждается в сообщении пресс-службы.