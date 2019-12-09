с чего всё началось

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Происшествия Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.

Спорт Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

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Политика Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».

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Происшествия В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.

Гаджеты «Мегафон» открывает магазины нового формата с игровой зоной По результатам работы первых двух магазинов в первые полгода компания решит, стоит ли открывать новые магазины такого же формата.