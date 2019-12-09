Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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с чего всё началось

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Российская газетавчера в 17:00

Подробнее о событии

Минэкономики предложило запретить взыскание долгов с пенсий

ТАССвчера в 22:53

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБКвчера в 19:18

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий, сообщили СМИ

РИА Новостивчера в 21:45

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъвчера в 21:37

Власти не позволят лишать россиян пенсий из-за долгов по ЖКХ

URA.Ruвчера в 19:38

СМИ: С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

RT на русскомвчера в 22:12

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Российская газетавчера в 17:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
Политика

Встреча Путина с Зеленским пройдет после «нормандских переговоров»

Отдельные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского запланированы в Париже 9 декабря по завершении встречи лидеров «нормандской четвёрки».
REGNUM 01:12
Космос

Обнаружена самая массивная черная дыра во Вселенной

Основной вывод, который сделали исследователи, – с каждым новым слиянием черная дыра набирает массу, а центр галактики теряет звезды.
Портал Поиск 06 декабря в 09:39
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Политика

Столтенберг отказался называть Россию врагом НАТО

В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
Известия 00:28
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Общество

Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ

Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
Полит.ру 07 декабря в 02:25
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
РБК 01:01
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
Ведомости 01:44
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
Коммерсантъ 01:07
Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

RT на русском 01:14
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости 07 декабря в 23:27
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
РИА Новости вчера в 23:35
Музыка

София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Piter.tv вчера в 06:48
Общество

Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

Говорит Москва вчера в 06:27
Происшествия

Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10

ТАСС вчера в 03:27
Происшествия

Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва

Коммерсантъ вчера в 20:28
Наука

Собаки понимают язык человека на высоком уровне

Evo-rus.com 07 декабря в 07:00
Общество

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК вчера в 16:00
Общество

В Росстандарте утвердили первые шесть ГОСТов на «зелёную» продукцию

В Росстандарте утвердили шесть национальных стандартов на «зелёную» продукцию, которые были разработаны Роскачеством и отраслевыми объединениями.
News.ru 01:31
Политика

«Нормандская четверка» готовится к встрече в Париже

Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам саммита.
РИА Новости вчера в 04:11
Авто

Евросоюз введет новые правила для автопроизводителей

С начала 2020 года в Европе для автокомпаний вводятся новые экологические нормы, которые регламентируют уровень выбросов углекислого газа – не более 95 граммов.
32CARS.ru вчера в 13:14
Происшествия

В Волгоградской области ребенок выполз из дома и замерз насмерть

Ребенок, которому было 11 месяцев, насмерть замерз в городе Суровикино Волгоградской области, сообщил в понедельник ТАСС источник в правоохранительных органах региона.
ТАСС 00:33
Политика

МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов

Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
Вести.Ru 07 декабря в 19:11
Хоккей

Голкипер «Рейнджерс» Георгиев признан первой звездой дня в НХЛ

РИА Новости 00:27
Хоккей

Дацюк продает замок в США за 4,5 миллиона евро

Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк, ныне выступающий в КХЛ за «Автомобилист», продает в Соединенных штатах недвижимость за 4,5 миллиона евро.
ProstoProSport вчера в 09:09
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