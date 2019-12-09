Общество
КоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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с чего всё началось
В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.Российская газетавчера в 17:00
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В НАТО не считают Россию своим врагом, но в то же время не относят к числу друзей.
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Подозреваемый в убийстве Хангошвили работал в спецназе ФСБ
Подозреваемый в убийстве бывшего чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине Вадим Красиков нес службу в отряде спецназначения ФСБ «Вымпел», сообщает Der Spiegel.
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«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
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В WhatsApp появилась функция напоминаний
Функция создана совместно с сервисом напоминаний Any.do и называется WhatsApp Reminders («WhatsApp Напоминания»).
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Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР
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Порошенко закидали яйцами на Майдане
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
ФОМ сообщил о росте числа желающих поменять Конституцию россиян
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ), на который ссылается РБК, 68% россиян считают, что нужно пересмотреть Конституцию и внести в нее поправки.
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Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос
Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года» в Москве
Певица София Ротару выступила на фестивале "Песня года" в Москве. Видео с концерта появилась на фан-страничке артистки в Instagram.
Общество
Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
Происшествия
Число погибших при пожаре в Одесском колледже возросло до 10
Происшествия
Школы и вузы на Дальнем Востоке эвакуируют из-за угрозы взрыва
Наука
Собаки понимают язык человека на высоком уровне
Общество
Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке
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Общество
В Росстандарте утвердили первые шесть ГОСТов на «зелёную» продукцию
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Инициатор встречи президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что надеется на новый этап в урегулировании ситуации на Украине по итогам саммита.
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Евросоюз введет новые правила для автопроизводителей
С начала 2020 года в Европе для автокомпаний вводятся новые экологические нормы, которые регламентируют уровень выбросов углекислого газа – не более 95 граммов.
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МВФ достиг договоренности с Киевом по кредиту на 5,5 млрд долларов
Международный валютный фонд достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов сроком на три года.
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