В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.

с чего всё началось

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующие взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить со страховых пенсий россиян.

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

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