Общество
КоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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с чего всё началось
Минэкономразвития разработало два законопроекта: о запрете взыскивать долги со страховых пенсий россиян-должников и о запрете взыскивать долг с зарплаты, не оставляя прожиточного минимума.Вести.Финанс01:24
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Спорт
WADA отстранило Россию от международных соревнований на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Россию от международных соревнований, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.
Общество
Названы самые пьющие регионы России. Уральцы оказались в лидерах
Лидерами антирейтинга стали Приморский край (85 место), Чукотка (84 место) и Ненецкий автономный округ (83 место).Меньше же всего пьющих оказалось в Чечне (1 место), Ингушетии (2 место) и Дагестане (3 место).
Политика
В офисе Зеленского подтвердили его встречу с Путиным в Париже
В офисе президента Украины Владимира Зеленского подтвердили его встречу с российским президентом Владимиром Путиным, которая состоится после переговоров «нормандской четверки».
Хоккей
Фетисов — об отстранении российского спорта: ни о какой политике здесь речи идти не может
Легендарный советский и российский хоккеист, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований.
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей
"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
Политика
Источник в МИД РФ: Россия готова рассмотреть предложения США по ядерному разоружению
Как отметил собеседник агентства, еще в октябре 2018 года Россия передала американской стороне проект совместного заявления РФ и США по недопущению ядерной войны и укреплению стратегической стабильности, предложив подтвердить, что страны "будут вести себя ответственным образом и не намерены скатываться в конфронтацию, чреватую гибелью человечества".
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android
Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, представила смартфон Nokia 2.3 на «чистом» Android 9 Pie.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Предыстория спора Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Общество
Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в турецких отелях
Президент Турции Тайип Эрдоган подписал принятый парламентом страны закон о налогах на услуги, который предусматривает введение двухпроцентного налога на проживание в отелях с 1 апреля 2020 года, текст закона опубликован в официальном издании Resmi Gаzете.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Политика
Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку
Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
Космос
Корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-13", запущенный 6 декабря с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1а", пристыковался Международной космической станции (МКС).
Армия и оружие
США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии силами ПВО
Представитель вооруженных сил США рассказал об уничтожении американского беспилотника в Ливии. Об этом 7 декабря сообщает Reuters.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Происшествия
Перед смертью тамбовский вице-губернатор раскаялся в своих поступках
В записке господин Чулков обращается к своим родным, раскаиваясь в своих поступках и решениях, «которые были на поверхности, без мужества и воли».
Политика
На Украине оценили экономические потери из-за «российской агрессии»
Прямые потери экономики Украины в 2014–2015 годах составили 15–20% валового внутреннего продукта (ВВП) из-за «российской агрессии».
Армия и оружие
Дистанционную снайперскую винтовку планируют создать в России
Происшествия
Под Волгоградом возле своего дома насмерть замёрз годовалый ребёнок
Правоохранительные органы выясняют обстоятельства гибели 11-месячного ребёнка в городе Суровикино Волгоградской области.
Политика
Порошенко закидали яйцами на Майдане
Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Экономика
Мобильная связь в России возрастет в цене
Расходы российских граждан на услуги связи в течение 2020 года могут увеличиться на 17-18%.
Авто
ЕС вводит новые правила для автопроизводителей
ЕС вводит новый набор правил для компаний-автопроизводителей.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Энергетика
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа
Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.
Спорт
Две сборные России выиграли лыжную эстафету в Норвегии
По квоте Россия имела право выставить сразу две команды в лыжной эстафете в норвежском Лиллехамере и наши блестяще воспользовались шансом, заняв 1-2 место.