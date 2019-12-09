Общество
КоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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с чего всё началось
Минэкономразвития разработало два законопроекта: о запрете взыскивать долги со страховых пенсий россиян-должников и о запрете взыскивать долг с зарплаты, не оставляя прожиточного минимума.Вести.Финанс01:24
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Политика
На Украине оценили потери экономики страны «из-за России»
Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России».
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Происшествия
В Подмосковье застрелили женщину, когда она выглядывала в окно
Женщина в подмосковной деревне Мясное услышала стрельбу на улице, выглянула в окно посмотреть, что случилось, и получила смертельное пулевое ранение в грудь, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Московской области.
Спорт
WADA лишило РФ права участия в международных турнирах на 4 года
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило Россию права участия в крупных международных турнирах на четыре года.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Футбол
Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о перспективах чемпионской гонки для «горожан» в соперничестве с «Ливерпулем».
Музыка
София Ротару выступила на «Песне года-2019» в Москве
София Ротару приехала в Россию, чтобы выступить на фестивале «Песня года-2019», который прошел в Москве.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об усилении российской ядерной триады
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер в мире
В ближайшее время новым премьер-министром Финляндии может стать Санна Марин, ей 34 года, и она будет самой молодой среди глав правительств мировых государств.
Общество
Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард
Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Происшествия
В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погибли пять человек
Пять человек погибли в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд на севере Новой Зеландии.
Транспорт
Глава дептранса лично убедился в исправной работе билетной системы МЦД
По словам главы столичного дептранса, на сегодняшний день все системы работают исправно и без задержек.
Происшествия
Конвоиры банды ГТА получили условные сроки
Заместитель командира взвода и замначальника смены конвоиров Алексей Маханьков получил два года условно, старший полицейский конвоя Елизавета Лукьянова — 1,5 года условно.
Политика
Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже
Встреча президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским пройдет после завершения саммита в «нормандском формате», ее длительность будет зависеть от лидеров, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Общество
Названы разрушающие кишечник продукты
Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Происшествия
Пьяные мужчины напали на полицейских в Крыму
Пьяные мужчины напали на двух полицейских в Ленинском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Кино
Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года
Кинокритики американского издания назвали худшие фильмы уходящего года.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Общество
Власти Греции отказались экстрадировать Винника в США и Францию
Греция отказалась выдать россиянина Александра Винника Франции и Соединенным Штатам.
Кино
«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат
Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Политика
Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд
Поскольку облигации регулируются английским правом, доверительный управляющий по бумагам Law Debenture Trust Corp. от имени Российской Федерации в начале 2016 года подал иск в лондонский суд с требованием к Украине уплатить $3,075 млрд.
Технологии
В WhatsApp появилась функция напоминаний
Новая функция, с помощью которой пользователи смогут создавать напоминания, появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Происшествия
Молодой человек в Москве заявил в полицию об изнасиловании таксистом
Столичные оперативники проверяют информацию об изнасиловании молодого человека водителем такси, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Космос
ФМБА предложило запустить пилотный проект по направлению выпускников медвузов на работу по распределению
Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) России предложило запустить пилотный проект по направлению выпускников медицинских вузов на работу по распределению в первичное звено здравоохранения.
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске Наталия обвинила Шепелева в присвоении денег
Сестра умершей в 2015 году российской певицы Жанны Фриске Наталья обвинила гражданского мужа артистки Дмитрия Шепелева в присвоении денег бывшей солистки группы «Блестящие».
Музыка
Оскорбивший Гагарину участник «Голоса» вылетел с проекта
Юный артист настолько увлекся, что во время исполнения песни "Лишь о тебе мечтаю" группы "Руки вверх" он подошел к Полине Гагариной и швырнул горстку семечек перед ней.
Здоровье
Число больных гипертонией выросло в России
Росстат опубликовал данные, из которых следует, что за прошедшие десять лет увеличилось число пациентов с гипертонией.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Глава администрации Ельцина: у нас не было времени на Крым и Донбасс
Глава администрации бывшего президента России Бориса Ельцина Сергей Филатов заявил, что власти Крыма, Донецка и Луганска в 1991 году обращались с просьбой о включении регионов в состав России, об этом 8 декабря сообщает издание «Взгляд».