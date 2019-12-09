Общество
КоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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с чего всё началось
Минэкономразвития разработало два законопроекта: о запрете взыскивать долги со страховых пенсий россиян-должников и о запрете взыскивать долг с зарплаты, не оставляя прожиточного минимума.Вести.Финанс01:24
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