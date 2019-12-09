Общество
КоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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с чего всё началось
Минэкономразвития разработало два законопроекта: о запрете взыскивать долги со страховых пенсий россиян-должников и о запрете взыскивать долг с зарплаты, не оставляя прожиточного минимума.Вести.Финанс01:24
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Руководители отечественного предприятия по выпуску грузовых машин «КамАЗ» заявили о том, что в ближайшее время будет налажено производство новых моделей легких коммерческих автомобилей.
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В Jaguar Land Rover сообщили о новинках для России в 2020 году
Новинки поступят в продажу в РФ уже весной. В марте ожидают выхода на российский рынок спортивного купе Jaguar F-Type 2021 года.
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Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Комитет спортсменов призвал WADA лишить Россию права участия в Играх
Члены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвали лишить российских спортсменов права принимать участие в Олимпийских играх, сообщает "Би-би-си".
Экономика
Вишенка на порте: Россия сокращает транзит грузов через Прибалтику
Россия всё меньше грузов транспортирует через прибалтийские страны, растет загрузка собственных гаваней в Ленинградской области.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Наука
В России разработали метод спасения осетра от браконьеров
Ученые СФУ при участии коллег из РАН создали уникальный метод для обеспечения осетра от браконьеров.
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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Происшествия
Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии
Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
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Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе
Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Общество
Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией
В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Футбол
Гвардиола заявил о невозможности конкурировать с «Ливерпулем»
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Финансы
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Наука
Испытывая стресс, растения «кричат»
Недавно специалисты из Тель-Авивского университета впервые записали звуки, которое издаёт растение, переживающее стресс.