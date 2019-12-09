Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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с чего всё началось

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

В комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности должны поступить два законопроекта Минэкономразвития России, первый из которых предлагает запретить взыскивать долги со страховых пенсий жителей России.
Российская газетавчера в 17:00

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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъвчера в 21:37

Минэкономики предложило запретить взыскание долгов с пенсий

ТАССвчера в 22:53

Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий

РИА Новостивчера в 21:45

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Власти не позволят лишать россиян пенсий из-за долгов по ЖКХ

URA.Ruвчера в 19:38

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБКвчера в 19:18

С пенсий россиян могут запретить взыскивать долги

Российская газетавчера в 17:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:28, Ашберн
Политика

Путин и Зеленский встретятся после саммита в «нормандском формате»

Коммерсантъ 02:49
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Супруга фигуриста связала произошедшее в плохим состоянием льда на стадионе.
RuNews24.ru вчера в 13:21
Авто

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Москва 24 01:41
Происшествия

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе выросло до 12

Число погибших в результате пожара в колледже в Одессе выросло до 12, спасатели во время разбора завалов обнаружили еще два тела, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:16
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП скончался в квартире после смерти матери

Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил председателю правительства и уполномоченному по правам ребенка в республике разобраться в обстоятельствах гибели мальчика с ДЦП и его матери.
Российская газета вчера в 14:14
Политика

Названы даты слушаний по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд

Верховный суд Великобритании начнет слушания по делу о долге Украины перед Россией на $3 млрд в понедельник, 9 декабря, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.
Газета.Ru вчера в 16:30
Авто

Названо оптимальное время для прогрева автомобиля зимой

МИР 24 03:15
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Общество

Чайка анонсировал новые методы борьбы с коррупцией

В 2020 году в России будет разработан комплекс дополнительных мер по борьбе с коррупцией, в частности с «откатами».
Известия 03:10
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Греция отказалась выдавать США и Франции Александра Винника

Греческий суд отменил решение о выдаче российского гражданина Александра Винника властям США и Франции.
REGNUM 03:02
Технологии

В WhatsApp появилась функция напоминаний

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
РИА Новости вчера в 20:44
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 07 декабря в 02:58
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме

Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.
РБК 03:01
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Италии

ФАН 02:32
Происшествия

В Петербурге «заминировали» несколько судов, Пулково и Эрмитаж

Сообщения с угрозами взрыва в понедельник утром поступили в суды Петербурга.
ТАСС 01:58
Политика

Порошенко закидали яйцами на Майдане

Бывшего президента Украины Петра Порошенко закидали яйцами во время акции оппозиции, которая прошла на Майдане Независимости в центре Киева накануне саммита «нормандской четверки».
Lenta.ru вчера в 12:39
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Кино

«Холодное сердце 2» лидирует в российском прокате вторую неделю подряд

РИА Новости 01:28
Общество

Шаман Габышев возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

Тайга.инфо вчера в 23:19
Футбол

Федотов стал главным тренером «Сочи»

Владимир Федотов назначен главным тренером футбольного клуба "Сочи", контракт с ним подписан на 2,5 года, сообщил РИА Новости генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко.
РИА Новости вчера в 11:43
Экономика

Торгпред объяснил, почему французы не будут покупать российское вино

"По данным французской таможенной статистики, за девять месяцев 2019 года экспорт виноградного вина из Франции в Россию составил 20,6 миллиона евро (22,8 миллиона долларов США), при этом их доля экспорта России во Францию ничтожна мала", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости вчера в 19:06
Политика

Зеленскому предрекли потерю шанса на мир в Донбассе

Как рассказали журналистам издания анонимные источники, близкие к вопросу, в ЕС переживают, что «окно возможности закончить войну» закрывается и украинский президент может потерять свой шанс на достижение мира.
Lenta.ru 02:32
Футбол

«Мне такой трансфер представить сложно». Хавьер Рибалта — о «Ювентусе» и Миранчуке, «Зените» и Ляказетте

Программа «Инсайдеры» добралась до Санкт-Петербурга. Гостем Нобеля Арустамяна стал спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта.
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Общество

ПФР «пригрозил» пенсионерам прекращением выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) «пригрозили» пенсионерам прекращением выплаты пенсии в случае, если гражданин не будет подтверждать место своей регистрации один раз в год, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 11:30
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Спорт

Комитет спортсменов призвал WADA лишить Россию права участия в Играх

Члены комитета атлетов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвали лишить российских спортсменов права принимать участие в Олимпийских играх, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru вчера в 15:59
Общество

Составлен рейтинг регионов по отсутствию у жителей вредных привычек

Республики Северного Кавказа стали лидерами среди российских регионов по отсутствию вредных привычек у населения.
Российская газета вчера в 19:35
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