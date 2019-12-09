Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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В ПФР объяснили, за что и как могут удержать часть пенсии

URA.Ruвчера в 14:48

В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий

Российская газетавчера в 10:20

В правительстве предложили защитить пенсии от взыскания долгов

РБК08 декабря в 19:18

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RT на русскомвчера в 09:36

Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий

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В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Коммерсантъ08 декабря в 21:37

Эксперт прокомментировала идею запрета удерживать долги с пенсий

РИА Новостивчера в 09:43
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Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро

Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 02:35
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Определились соперники сборной России перед Евро-2020

Определились соперники сборной России перед матчами чемпионата Европы 2020 года.
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DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года

Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
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Число погибших при стрельбе в чешской больнице выросло до шести

Число погибших при стрельбе в больнице чешского города Острава возросло до шести.
RT на русском 03:28
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Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа. Вопрос о претензиях "Нафтогаза" к "Газпрому" удалось снять.
Piter.tv 02:33
Политика

CNN: встреча показала готовность Путина и Зеленского к диалогу

Несмотря на сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов, вчерашняя встреча «нормандской четверки» показала, что Владимир Путин и Владимир Зеленский, по крайней мере, готовы к диалогу.
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Квинтон Джексон пообещал нокаут в поединке с Федором Емельяненко

Американский боец ММА Квинтон Джексон убежден, что поединок против Федора Емельяненко, который пройдет в Японии, не дойдет до судейского решения.
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Зеленский счел акции националистов козырем Путина

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Путин призвал не менять пункт «Минска-2» о контроле над границей

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский назвал вопрос о контроле над российско-украинской границей в Донбассе самым проигрышным для Киева пунктом Минских соглашений.
REGNUM 01:23
Политика

Зеленский на год продлит действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита "нормандской четверки" в Париже заявил. что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на год.
Pravda.Ru 03:22
Политика

Трамп сегодня примет министра Лаврова

Президент США Дональд Трамп сегодня примет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Политика

В Германии выяснят, почему убитого в Берлине боевика не выдали России

Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник.
РИА Новости 03:38
Футбол

«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии

Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.
РИА Новости вчера в 17:36
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Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака при последней стадии

Врач озвучил основные продукты для людей, излечившихся от злокачественной опухоли на последней стадии.
Evo-rus.com вчера в 23:17
Политика

Для разведения войск на Донбассе потребуется восемь лет

Владимир Зеленский выразил мнение, что для начала разведения нужно провести в максимально «простых точках», а самое главное исходя из интересов мирного населения Донбасса.
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Общество

Роструд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе

Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
РИА Новости 03:28
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Бензема и Сиссе проиграли апелляцию по делу о шантаже Вальбуэна

Нападающий «Реала» Карим Бензема, Джибриль Сиссе и ещё несколько человек проиграли последнюю апелляцию по делу о шантаже полузащитника Матьё Вальбуэна.
Евро-футбол.ру вчера в 10:50
Спорт

России запретили 4 года участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права проводить у себя и участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.
ТИА вчера в 05:24
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В онкоцентре Блохина умерли две несовершеннолетние пациентки

News.ru 07 декабря в 13:06
Политика

В ФСБ заявили о ликвидации более 80 подпольных оружейных мастерских

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что за год сотрудники спецслужбы, МВД и Росгвардии ликвидировали 83 подпольные оружейные мастерские.
RT на русском 03:30
Общество

Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли

Вице-премьер добавил, что сейчас «глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство».
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Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
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Абрамович отклонил очередное предложение о продаже «Челси»

В июне 2018 года Daily Mail сообщила, что Абрамович отклонил предложение самого богатого бизнесмена Великобритании Джима Ратклиффа о продаже клуба.
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Счетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО

Система господдержки предприятий сельскохозяйственного сектора не демонстрирует высокого уровня эффективности, к таким выводам пришла Счетная палата по итогам проведенной проверки использования средств на развитие АПК в Южном федеральном округе.
Кубанские новости 02:17
Политика

В ДНР высказались об обмене пленными с Киевом

Донецкая Народная Республика готова провести обмен пленными с Украиной до конца 2019 года, сообщила омбудсмен республики Дарья Морозова.
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Происшествия

Военный самолет Чили с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили разбился во время перелета в Антарктиду. На борту находились 38 человек, в том числе 21 пассажир.
Газета.Ru 03:03
Общество

В 2020 году мобильная связь в России подорожает

Мобильная связь может подорожать на 17-18% в новом году.
Tkgorod.ru 03:46
Фигурное катание

Плющенко пробил трубу с водой во время выступления

Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
RuNews24.ru 08 декабря в 13:21
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Россияне обсуждают, зачем Зеленский прорекламировал туфли телеведущего Соловьева

Максим Шевченко сравнил телеведущего Соловьева, оскорбившего жителя Татарстана, с «барбосом, куснувшим ежика»
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