Общество
КоммерсантъВ России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
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В Госдуме назвали справедливой инициативу о запрете взыскания долгов с пенсий
Российская газетавчера в 10:20
Эксперт оценил доступность кредитов в случае запрета на взыскание долгов с пенсий
Известиявчера в 05:30
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Россия неоднократно обращалась к ФРГ с просьбой выдать организатора взрывов в метро Москвы, который был убит в августе текущего года в Берлине, но не нашла понимания, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Париже в ночь на вторник.
Футбол
«Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в чемпионате Англии
Футболисты "Арсенала" одержали волевую победу над "Вест Хэмом" в 16-м туре чемпионата Англии.
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Для разведения войск на Донбассе потребуется восемь лет
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Общество
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Двухдневной будет и последняя рабочая неделя уходящего года: россияне выйдут на работу в понедельник, 30 декабря, и во вторник, 31 декабря.
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Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права проводить у себя и участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира.
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Борисов назвал причину проблем в микроэлектронной отрасли
Вице-премьер добавил, что сейчас «глупо говорить, что в России существует серийное микроэлектронное производство».
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Абрамович отклонил очередное предложение о продаже «Челси»
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Общество
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Мобильная связь может подорожать на 17-18% в новом году.
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Об инциденте в своем Instagram-акаунте рассказала жена Евгения Плющенко Яна Рудковская.
Политика
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Максим Шевченко сравнил телеведущего Соловьева, оскорбившего жителя Татарстана, с «барбосом, куснувшим ежика»