Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

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