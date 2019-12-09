с чего всё началось

Минэкономики направило в комиссию правительства РФ по законопроектной деятельности два законопроекта, регулирующих взыскание долгов с граждан, сообщает «Российская газета». Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Общество Экс-депутата Рады осудили за нападение на посольство России в Киеве Мосгорсуд приговорил к реальному сроку экс-депутата Верховной рады Николая Рудьковского за нападение на российское посольство в Киеве в июне 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Политика В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Зеленским в Париже Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Париже пройдет после саммита "нормандской четверки" (РФ, Украина, ФРГ, Франция), ограничений по времени нет, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Технологии В WhatsApp появилась функция создания напоминаний В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи смогут создавать задачи и получать напоминания от приложения.

Политика Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.

Политика Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

Спорт Фетисов: я не уверен, что у России есть аргументы для апелляции в CAS Бывший советский и российский хоккеист, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Фетисов считает необходимым обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от крупных международных турниров в Спортивном арбитражном суде (CAS), однако не верит в успех протеста.

Спорт Российский четырехкратный олимпийский чемпион поддержал решение ВАДА Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, экс-глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов заявил, что поддерживает решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Политика Россия и Украина вернулись в суд из-за спора о $3 млрд Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, выпущенным администрацией бывшего президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкупленным российским суверенным фондом.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Общество Украинскому режиссеру Сенцову не дали слово на «еврооскаре» в Берлине Украинский режиссер Олег Сенцов, который недавно выступил против возвращения Донбасса Украине, пока у власти в России Путин, раскритиковал Европейский киноприз в Берлине за то, что ему не дали слово во время церемонии награждения.

Армия и оружие Шойгу объявил об усилении воздушной составляющей ядерной триады Воздушный компонент ядерной триады России значительно усилился после обновления действующего парка дальней авиации и создания новых самолетов, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

Происшествия СК назвал сотрудников МВД лидерами среди коррупционеров Сотрудники МВД привлекаются к уголовной ответственности чаще, чем другие представители правоохранительных органов, следует из сообщения официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко.

Политика Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа Польша и Украина договорились о совместном поиске и добыче газа на украинской территории, церемония соглашения между польским концерном PGNiG и компанией «Энергетические ресурсы Украины» проходит в Варшаве.