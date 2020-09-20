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В России могут запустить новый вид льготной ипотеки

В России предложили ввести новый вид льготной ипотеки. Речь идет о кредитах под 2-6% для детей-сирот, которые воспользуются жилищными сертификатами.В источнике
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URA.Ru

В России хотят ввести новый вид льготной ипотеки

URA.Ru17:18
Известия

Поддержат адресом: в РФ планируют ввести ипотеку для детей-сирот

Известия17:01
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Марсель — Лилль 1:1

«Марсель» и «Лилль» сыграли вничью в матче 4-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Марселе и завершилась со счетом 1:1.
Sport24.ruвчера в 16:49

США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ

Если Россия не захочет продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то США не видят в этом «ничего страшного» — Вашингтон будет рад модернизировать свой ядерный арсенал без предусматриваемых договором ограничений.
RT на русскомвчера в 13:28
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Нейтрино может показать, насколько быстро запускаются радиовсплески

Новое исследование предполагает, что магнетары, сильно намагниченные звездные трупы, подобные изображенному здесь, могут быть источником двух разных космических загадок: быстрых радиовсплесков и нейтрино высоких энергий.
V-kosmose.com16 сентября в 23:54

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30

Греция продлила разрешение на въезд до 500 россиян в неделю

Власти Греции продлили разрешение на въезд в страну до 500 россиян в неделю с 22 сентября при наличии у въезжающих отрицательного теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в гостинице.
ТАССвчера в 12:50
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